Frankens beliebtester Weihnachtscircus gastiert auch in diesem Jahr wieder in Crailsheim und präsentiert in seiner zwölften Auflage vom 23. Dezember bis 8. Januar ein Spitzenprogramm mit exzellenten Artisten, aufregenden Tierdressuren und niveauvollen Komikern.

Mit Artisten und Tieren aus den verschiedensten Erdteilen wird der Crailsheimer Weihnachtscircus ein Treffen von internationalen Starartisten – versprechen die Macher.

In diesem Jahr sind unter anderem Artisten und Tierexperten aus Afrika, Russland, Frankreich, Ukraine, Wales und Deutschland dabei.

Voller guter Laune und mit einem Rhythmus, den man nur in Afrika findet, zeigen die Mambo Jambo African Artists vom Limbo bis zur Pyramiden Action sehenswerte Artistik.

Den wohl ausgefallensten Tier-Act, den man derzeit in Deutschland zu sehen bekommt, hat die bezaubernde Anelya mit der Hauskatzen-Revue im Gepäck. Außerdem hat die Russin eine temporeiche Attraktion mit dabei, die schon oft im Fernsehen zu Gast war – die Frettchen-Parade. Die kleinen TV-Stars bringen ihre Trainerin mit spaßigen Gags zum ausrasten.

Artistik auf dem Tischtrampolin, Luftakrobaten unter der Zirkus-Kuppel, viele verschiedene Tiervorführungen, spaßige Komiker und weitere sehenswerte Programmpunkte sind zu sehen – natürlich begleitet von einer Live-Band.

Immer stehts mit winterlichen und weihnachtlichen Show-Acts untermalt, gibt es im Crailsheimer Weihnachtscircus nicht einfach nur Zirkus zu Weihnachten, sondern es ist einer der ganz wenigen echten Weihnachtscircus-Events, das bereits beim hauseigenen Weihnachtsmarkt startet.

Selbstverständlich gibt es wieder ein großes gastronomisches Angebot in gewohnt gemütlicher Atmosphäre auf dem großen Weihnachtsmarkt im festlich geschmückten, beheizten Foyerzelt.

Bastian Dörr

12. Crailsheimer Weihnachtscircus

Fr. 23. Dezember bis So. 8. Januar, täglich 15 Uhr & 18.30 Uhr

am 24., 25. und 26. Dez. nur um 14 Uhr

31. Dez. 2016 keine Show

1. Januar 2017 um 15 Uhr

Tickets 0173/188 30 44

Zirkusplatz am Roßfelder Kreisel, Crailsheim

www.crailsheimer-weihnachtscircus.de