18. Mosbacher Kneipen KultTOUR

× 1 von 4 Erweitern Cracked Fire × 2 von 4 Erweitern Idiots In the Crowd × 3 von 4 Erweitern Dressinger × 4 von 4 Erweitern Fat X Prev Next

Mit einer zusätzlichen Kneipen KultTOUR startet die Veranstaltungsreihe Mosbacher Sommer in die Saison 2018. Bei der 18. Auflage der Kneipen KultTOUR pulsiert in Mosbach wieder das Nachtleben. Am Freitag, den 27. April werden zehn Acts in zehn Kneipen einen ganzen Abend lang den Besuchern mit Live-Musik einheizen.

Mit der 18. Kneipen KultTOUR startet der »Mosbacher Sommer 2018« in die neue Saison. Zehn Acts mit Künstlern aus der Region sorgen wieder für das ganz besondere KultTOUR-Feeling.

Akustikgitarren-Sound, dafür steht Paulo Simoes. Auf seinem Programm stehen unter anderem Rock, Pop, Oldies, Country und spanische Folklore – gerne auch in eigenen Interpretationen – die wird er im Alt-Mosbach präsentieren. Härter geht es im Kandelschuß zu, wenn Crock loslegen. Die Band spielt Cross- Over Rock kreuz und quer durch den Soundgarten. Mit F.A.T.–X stehen in der Bistro-Musikkneipe »Live« in Neckarelz alte Bekannte auf der Bühne. In ihrer langjährigen Karriere haben sie mit ihrem rockigen Sound die Kneipe schon öfters zum Toben gebracht. Im fideljo gastiert der musikalische Tausendsassa Zed Mitchell. Der Blues-Musiker blickt als Komponist und Songwriter mittlerweile auf über 20 veröffentlichte Alben zurück. Im Ludwig sorgen Dressinger mit Welthits und Rockklassikern aus den 70er und 80er Jahren für gute Stimmung. Das Akustik-Folk-Projekt Idiots in the Crowd rockt das Mosbacher Brauhaus mit Geigen, Schellenring und Stromgitarren, das klingt so, als würden die Red Hot Chili Peppers die Beatles in einem Pub an der irischen Westküste treffen. Heimeliger aber nicht minder heiß geht es bei Livingroom zu: Der Band liegen Wohnzimmerkonzerte, wie das bei Tante Gerda bei der Kneipen KultTOUR, besonders, haben sie sich doch in einem solchen gegründet. Das Mosbacher Gitarrenduo DOZ & Friends sorgt im Wintergarten Live-Bar mit Eigeninterpretationen von Rockklassikern und gefühlvollen Balladen für Stimmung. Und auch der Weg nach Diedesheim lohnt sich. Palito Aché läuten mit heißen karibischen Rhythmen und einer gehörigen Portion Lebendfreude im Little Afrika den Sommer ein. Die Abschlussparty steigt wieder bis in die frühen Morgenstunden im No Limit. Hier spielt die Band Cracked Fire ab 22 Uhr Coversongs von Die Ärzte über Die Toten Hosen und U2 bis hin zu Andreas Gabalier. Wie gewohnt gibt es auch dieses Jahr wieder einen Busshuttle im Viertelstundentakt zu allen beteiligten Kneipen.

18. Mosbacher Kneipen KultTOUR

Fr. 27. April, ab 20.30 Uhr, Mosbach

www.mosbach.de