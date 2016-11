24. Live-Nacht Heilbronn: Erneut Riesenparty in der Kätchenstadt

× 1 von 5 Erweitern lnhn_511-207.JPG www.moritz.de × 2 von 5 Erweitern lnhn_511-205.JPG www.moritz.de × 3 von 5 Erweitern lnhn_511-167.JPG www.moritz.de × 4 von 5 Erweitern lnhn_511-162.JPG www.moritz.de × 5 von 5 Erweitern lnhn_511-161.JPG www.moritz.de Prev Next

Am 5. November 2016 ging in der Käthchenstadt bereits zum 24. Mal die Live-Nacht Heilbronn über die Bühne. Mit dem Motto »Eine Stadt! Eine Nacht! Große Abschlussparty! Überall Livemusik!« hat die beliebte Eventreihe mal wieder den musikalischen Nerv der Besucher getroffen.

Volle Lokale und beste Stimmung bis tief in die Nacht zeugen vom Kultstatus der Live-Nacht. In insgesamt zwölf Locations wurde ausgiebig gefeiert. Bekannte Live-Künstler standen auf der Bühne und zeigten sich in mitreißender Spiellaune. Die Gelegenheit für eine gute Party ließen sich die Nachtschwärmer natürlich nicht entgehen und stellten nach Belieben ihr eigenes Musikprogramm zusammen. Heilbronns Szenelokale hatten sich wieder rausgeputzt und die Besuchermassen mit Freude empfangen. Von Pop und Soul über Funk und Rock, von Reggae bis Latin und Dance Music war für jeden Geschmack etwas dabei.

Party die ganze Nacht

Vom Startschuss weg war die Stimmung in den Hot-Spots der Live-Nacht wie gewohnt bestens. So waren Crazy Zoo, die im Alex ein mitreißendes Live-Konzert ablieferten, auch bei dieser Ausgabe wieder ein absoluter Publikumsmagnet. Im Irish Pub spielten 7 More Days starke Rock-Nummern aus 30 Jahren Rock-Geschichte. Wenige Meter weiter begeisterten Formula3 in der Osteria mit italienischen Evergreens.

Im Hans im Glück Burgergrill versprühten Sauvage mit Reggae, RnB, Soul, Calypso und Salsa karibisches Flair. Hüfte schwingen hieß es auch gegenüber im Spazz, denn Dragon Fire hatte sich heiße Rhythmen und eine feurig, mitreißende Show auf die Fahne geschrieben.

Ein Fixpunkt der Nacht war auch das Veranda8, denn hier standen traditionell The Madisons auf der Bühne. Mit einem bunten Songpotpourri aus Hits der 60er bis 80er, Dance, Soul, Rock und Funk feierten sie gemeinsam mit den Besuchern eine ausgelassene Party. Ebenso hoch her ging es im Chillers, wo Harlem Express zu den Mikros griff und Soul, Funk, Hip-Hop, Latin, Dance & House zum Besten gaben. Isaiah, Sänger der Band Harlem Express, zeigte sich begeistert: "Ich liebe es, mit meiner Band hier zu spielen. Obwohl die Location etwas kleiner ist, war die Stimmung super. Die Leute waren gut drauf."

Auch entlang der Neckarmeile erklang bis nach Mitternacht in vielen Locations handgemachte Musik. Im Wohnzimmer lieferten Play Again Sam eine Acoustic-Session ab und nahmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise bei der Hits von Bob Marley bis zu den Black Eyed Peas zu hören waren. Wie bei der letzten Ausgabe heizten die Musiker Gravity den Feierwütigen im Mangold unter anderem mit Songs von Jan Delay, Pink und ACDC ordentlich ein. Live-Nacht-Neuling war dieses Mal das Burgerheart, in dem Friendly Elf mitreisende Rocksongs aus vier Jahrzehnten Rockgeschichte spielten. "Die Location bot uns den nötigen Platz. Die Leute konnten von Anfang an richtig mitfeiern, die Stimmung war einfach super", freute sich Ralf "Calli" Calmbach, Bassist und Sänger Band. Im Hans im Glück am Götzenturm war währenddessen mit The Finch Pop-, Soul- & Jazz-Musik angesagt.

Nachdem bei den anderen Locations die Mikros und Instrumente verstummten, pilgerten die Nachtschwärmer in die Kreissparkasse Heilbronn, in der bei der großen Abschlussparty die Partystimmung bis drei Uhr weiter loderte. Mr. Hot and The Funky Pepperonies gaben auf der Bühne Vollgas und brachten die Stimmung zum Kochen. So zog Soul Elemtens, der als Sänger und Rapper dem Publikum einheizte, ein positives Resumee: "It was an amazing evening. The crowd was hype."

Wieder einmal bewies der Besucheransturm, dass die Live-Nacht zu den Partyhighlights der Stadt gehört. Musiker, Gastronomen und Veranstalter zeigten sich hochzufrieden, sodass auch die nächste Live-Nacht nicht lange auf sich warten lässt. Sie steigt bereits am 29. April 2017.