24. Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose 12-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 10. März, geht das Musik-Spektakel bereits in die 24. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den 15 angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt ihre langjährige Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet auch in diesem Jahr wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Am erfolgreichen Rezept wird dabei nichts geändert.

Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Spielbeginn in den meisten Lokalen ist um 21 Uhr, nur im dem L1 Club und im Ratskeller Restaurant müssen die Besucher eine Stunde länger auf den Startschuss warten. Angeführt wird der bunte Mix des „»Who is Who« der Musikszene von Lokalmatador John Noville, der das Ess‘szeit mit seinen Reggae- und Soul-Klängen zum Kochen bringt. Die immer munteren Partyarbeiter der Firma Holunder schmeißen im Brauhaus mit ihrem bunten Schlager– & Party–Musik–Mix eine grandiose Afterworkparty. Auch im Cocco Bello wartet mit Dragon Fire eine weitere Party-Band der Extraklasse nur darauf, die Besucher in ihr verschlungenes Nest zu locken. Wenn dann ab ein Uhr die Bands langsam ihre Auftritte beenden, geht es in gleich drei Locations partymäßig in die Verlängerung: Im L1 Club, Schwarz Weiß Bar und Zeitlos werden Abschlussparties mit jeweils eigenen DJ-Sets am Start sein. Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr ganz individuelles Musikprogramm nach den eigenen Vorlieben zusammenstellen. Die Tickets (Eintrittsbändchen), die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es in allen teilnehmenden Lokalen oder als E-Ticket zum bequemen Ausdrucken auf der Homepage.

Die einzelnen Locations:

BarON mit Paulo (Akustik Rock & Pop)

Brauhaus mit Firma Holunder (Party)

Cheval Vapeur mit Experience (Rock & Pop)

Cocco Bello mit Dragon Fire (Rock & Pop)

Ennui mit Play Again Sam (Acoustic)

Ess‘szeit mit John Noville (Reggea & Soul)

Fräulein Cluss mit Patrick Noe (Acoustic Rap)

L1 Club mit Fine Rip (Acoustic Rock)

Permesso mit Juuns (Rock & Pop)

Ratskeller Restaurant mit The Ponycars (Rockabily)

Ratskeller Saal mit Friendly Elf (Rock)

Sam Kullman‘s mit William Duo (Pop, Rock, International)

SW Bar mit The Pulz (Acoustic Rock Pop)

Towers mit Just Friends (Party Cover)

Zeitlos mit Crema Latina (Reggeaton)

24. Live-Nacht Ludwigsburg

Sa. 10. März, 21 bis 4 Uhr, in 15 Lokalen in Ludwigsburg,

Tickets 9,- Euro im VVK12,- Euro an der Abendkasse und unter: www.live-nacht-ludwigsburg.de