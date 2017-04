25. Live-Nacht Heilbronn: Wieder Publikumsmagnet

× 1 von 5 Erweitern 25LiveNachtHN_294-235.JPG www.moritz.de × 2 von 5 Erweitern 25LiveNachtHN_294-180.JPG www.moritz.de × 3 von 5 Erweitern 25LiveNachtHN_294-152.JPG www.moritz.de × 4 von 5 Erweitern 25LiveNachtHN_294-134.JPG www.moritz.de × 5 von 5 Erweitern 25LiveNachtHN_294-249.JPG www.moritz.de Prev Next

Mit jeder Menge Musik, guter Laune, Spaß und Party pur ging die Live-Nacht Heilbronn am Samstag, den 29. April, in die 25. Runde. Die besten Musiker der Region versammelten sich in der Innenstadt, um mit den zahlreichen Besuchern bis in die Morgenstunden zu feiern. Die partyerprobten Bands zeigten sich mal wieder in herausragender Spiellaune, sodass sich zahlreiche Musikfans dicht an dicht drängten, um miteinander feiern zu können.

Im Alex stimmte »Crazy Zoo« die Besucher in gewohnter Manier mit Rock und Pop Nummern auf einen ausgelassenen Abend ein. Im Täglich begeisterte »Paulo« mit Akustik Rock, Pop und spanischen Folkoren. Härter hing es musikalisch im Irish Pub zu, denn hier spielten »7 More Days« Classic Rock aus 30 Jahren Blues- und Rockgeschichte. Gegenüber in der Osteria gab »Enzo Picone« italienische Evergreens und internationale Partymusik zum Besten – mit seinem südländischen Charme überzeugte er auch dieses Mal. Reggea, Soul und Pop Liebhaber kamen im Hans im Glück Burgergrill voll auf ihre Kosten, denn hier spielte der The Voice of Germany-Teilnehmer John Noville internationale Hits.

Im kürzlich eröffneten Wilma Wunder legten bei der Rockabilly-Show von »The Ponycars« währenddessen zahlreiche Live-Nacht Besucher eine flotte Sohle aufs Parkett. Auch im Chillers konnte man die Hüfte schwingen. »Crema Latina« ließen mit heißen Rhythmen die karibische Sonne aufgehen – kein Wundern, dass hier zahlreiche Paare auf der Tanzfläche rumwirbelten. »Michele Tancredi & Jayla Brown« präsentierten musikalische Chartbreaker aus den Breichen Soul, Jazz, Latin und Pop. »Hier herrschte von Anfang an eine Bombenstimmung, es hat Spaß gemacht im Veranda 8 zu spielen«, berichtet Sänger Michele Tancredi.

Auf der Neckarmeile ging es in dieser Nacht ebenfalls hoch her. Das Hans im Glück am Götzenturm wurde dank der Latin-Flamenco-Pop-Band »Gipsy Voices « zur stimmungsvollen Tanzbar. Im Burgerheart griffen »Friendly Elf« zu den Mikrofonen und präsentierten mitreißende und bekannte Songs aus vier Jahrzehnten Rockgeschichte.

Dass es nicht viel braucht, um die Besucher zu begeistern, bewiesen »Play Again Sam« Wohnzimmer. Lediglich mit ihren drei Instrumenten und ihren samtweichen Stimmen zogen sie das Publikum in ihren Bann und lieferten ein unvergessliches Akustik-Live-Konzert ab. Im Stadtfischer erklangen beim »Wiliam Duo« zahlreiche bekannte Nummern, darunter auch italienische und spanische Songs, die die Live-Nacht Gäste zum Tanzen und Singen animierten.

Große Abschlussparty unter der Pyramide

Den krönenden Abschluss fand die Live-Nacht in der Kreissparkasse Heilbronn, in der bei der großen Abschlussparty die Partystimmung bis drei Uhr weiter loderte. »Friends Live«, bekannt für ihre faszinierende Bühnenshow, brillanten Livesound und eine riesige Portion Spaß, ließen die Grenzen zwischen Disco, Konzert und Party verschmelzen und sorgten mit aktuellen Charthits und Partykrachern bis in die frühen Morgenstunden für Megastimmung. Frontsänger Vito war auch bei der 25. Live-Nacht begeistert vom Heilbronner Publikum: »Es war etwas ganz besonderes in unserem Jubiläumsjahr hier zu spielen. Wir haben ein neues Programm vorbereitet, dass vom Publikum super angenommen wurde. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis vor den Heilbronnern zu spielen.«