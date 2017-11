Riesenfete ging weiter: Mehr als 2.000 Nachtschwärmer bei der 3. Live-Nacht in Backnang

× Erweitern 3. LN Backnang

Gefeiert wurde mit bekannten Musikern und Bands wie John Noville, Juuns, Firma Holunder, Mallet oder Sauvage. Sechs DJs sorgten nach der Live-Musik noch für Partystimmung bis in den Morgen. Angeführt wurde das Line-Up von mehreren Hammer-Bands, bei der jede für sich eine unglaubliche Show lieferte: Die Stones-Tribute-Band Bigger Bang, deren Leadsinger Uli Heinzle ein Doppelgänger von Mike Jagger sein könnte, rockte die Meetbar im Felsenkeller des Backnanger Bürgerhauses.

Die Partyexperten der Firma Holunder verwandelten das Kunberger wieder in ein Tollhaus. Die erfahrenen Rockprofis der Wiesbadener Band Mallet sorgten in Sophies Plan B für härtere, rockige Klänge. Auch die JB Band im Merlin und die Juuns im Disco Life brannten ein sehens- und hörenswertes musikalisches Feuerwerk ab. Live-Nacht-Urgestein und »Voice of Germany«-Star John Noville lieferte eine explosive Show. Mit seinen internationalen Hits, egal ob Reggae, Soul oder Latin brachte er wirklich jeden zum Tanzen und verwandelte das Déjà Vu in einen brodelnden Hexenkessel.

Ebenfalls mit von der Partie sind die Party-Garanten Sauvage im Fancy, The Pulz im An Sibin Irish Pub und Eddy Danco im Tante Emma sowie die Acoustic-Pop-Rock-Band Lay Down Layla, die als Backnanger Band in ihrem Wohnzimmer ein komplett ausgebuchtes Heimspiel hatte. In der Segafredo Café Bar spielte Singer-Songwriter William groß auf.

Mit mehr als zweitausend Besuchern war Backnang prall gefüllt mit einem grandios gut gelaunten Partyvolk. Markus Wahsner vom Veranstalter City Event freute sich über den Riesenzuspruch bei der Live-Nacht: "Die Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse gingen sehr gut weg. Auf der diesjährigen Herbst-Ausgabe der Live-Nacht Backnang traf sich die ganze Region, darunter auch viele bekannte und prominente Gesichter. Die Zusammenarbeit mit der Gastronomie und mit den Clubs war wieder reibungslos und exzellent. Ich freue mich heute schon auf die vierte Live-Nacht hier im kommenden Frühjahr."