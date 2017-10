3. Live-Nacht Backnang am 4. November

× Erweitern Sauvage

Exzellente Live-Bands und ausgelassene Partystimmung bis tief in die Nacht – dafür steht die Live-Nacht Backnang. Am Samstag, den 4. November, geht das erfolgreiche Event in die dritte Runde.

Gefeiert wird mit bekannten Musikern und Bands wie John Noville, Juuns, Firma Holunder, Mallet oder Sauvage. Sechs DJs sorgen nach der Live-Musik noch für Party bis in den Morgen. Angeführt wird das Line-Up von mehreren Hammer-Bands, bei der jede für sich schon einen Besuch wert ist: Die Stones-Tribute-Band Bigger Bang, deren Leadsinger Uli Heinzle wirklich wie Mike Jagger aussieht und sich auch wie dieser bewegt, rockt die Meetbar im Felsenkeller des Backnanger Bürgerhauses. Die Partyexperten der Firma Holunder verwandeln das Kunberger wieder in ein Tollhaus. Auf mehr als 4.000 Auftritte in 35 Jahren Bandgeschichte kann die Wiesbadener Rockband Mallet zurückblicken und sorgt in Sophies Plan B für härtere rockige Klänge. Auch die JB Band (Merlin) und die Juuns (Disco Life) zünden ein sehens- und hörenswertes musikalisches Feuerwerk ab. Live-Nacht-Urgestein und »Voice of Germany«-Star John Noville brennt eine explosive Show ab. Mit internationalen Hits, Reggae, Soul und Latin bringt er wirklich jeden zum Tanzen und wird das Déjà Vu garantiert in einen Hexenkessel verwandeln. Ebenfalls mit von der Partie sind die Party-Garanten Sauvage (Fancy), The Pulz (An Sibin Irish Pub) und Eddy Danco (Tante Emma) sowie die Acoustic-Pop-Rock-Band Lay Down Layla, die als Backnanger Band im Wohnzimmer ein echtes Heimspiel haben werden. Ebenfalls dabei ist Singer-Songwriter William in der Segafredo Café Bar.

Kurze Wege, individuelles Musik-programm & günstige Tickets

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es in allen teilnehmenden Lokalen und an Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie bei der Tourist-Information i-Punkt oder als E-Ticket auf der Homepage www.wn.live-nacht.de unter »Ticket«.

3. LIve-Nacht Backnang Samstag, 4. November, 21 Uhr bis 5 Uhr, in elf Lokalen in Backnang,

Tickets: 9,- Euro im Vorverkauf, 12,- Euro an der Abendkasse, www.wn.live-nacht.de