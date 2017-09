Das 47. Heilbronner Weindorf ist eröffnet

× 1 von 8 Erweitern Weindorf-30.JPG www.moritz.de × 2 von 8 Erweitern Weindorf-64.JPG SWR 1 Band × 3 von 8 Erweitern Weindorf-12.JPG Wolfgang Köhler, Lena Endesfelder und Andrea Ritz × 4 von 8 Erweitern Weindorf-35.JPG www.moritz.de × 5 von 8 Erweitern Weindorf-18.JPG Wolfgang Köhler (li,), Steffen Schoch (re.) und die Käthchen × 6 von 8 Erweitern Weindorf-37.JPG www.moritz.de × 7 von 8 Erweitern Weindorf-41.JPG www.moritz.de × 8 von 8 Erweitern Weindorf-46.JPG www.moritz.de Prev Next

Feierlich wurde am Donnerstag, 7. September das Heilbronner Weindorf von Oberbürgermeister Harry Mergel und seinen Ehrengästen eröffnet. Nach musikalischer Einleitung durch die SWR 1 Band, übernahm Moderator Wolfgang Köhler, der gemeinsam mit der Deutschen Weinkönigin Lena Endesfelder, der Württembergischen Weinköngin Andrea Ritz und den aktuellen Käthchen Württembergs Wein lobte. Steffen Schoh, Geschäftführer der Heilbronn Marketing erklärte, dass es in diesem Jahr aufgrund der anstehenden Bundestagswahl keinen politischen Ehrengast gibt."Die Politiker dürfen sich dafür umso mehr unter das Volk mischen." Mit den Worten "Auf dem Weindorf gibt es eine größere Auswahl als auf dem Wahlzettel" leitete Schoch zum offiziellen Teil der Eröffnungsfeier über.

Erstmals unter Harry Merkel wurde das Weindorf wieder auf der Rathaustreppe eröffnet. „Eine Stadt in der man sich wohlfühlt, ist eine Stadt, in der es Orte der Begegnung gibt. Und das Weinfest ist so ein Ort“, freute sich Mergel auf die nächsten elf Tage.

Traditionell wurde zum Weindorf-Auftakt auch ein neuer Herbstritter gekürt. Verkehrsvereins-Chef Nico Weinmann ernannte Professor Christhard Schrenk, Stadthistoriker und Archivdirektor zum Herbstritter Nr. 152.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde gemeinsam mit dem Urbansus-Chor das Volkslied „Kein schöner Land“gesungen, bevor hunderte Luftballons in den Stadtfarben in den Himmel über Heilbronn aufstiegen.

Über 300 Weinprodukte

Als eines der größten Weinevents zieht das Heilbronner Weindorf voraussichtlich wieder Weinkenner und -liebhaber aus ganz Deutschland an. Hunderttausende Besucher werden in den nächsten Tagen an den Weinständen rund um das Rathaus erwartet. Im Zentrum stehen die 340 unterschiedlichen Weinprodukte – darunter hochwertige Weine, Seccos und Sekte der Wengerter. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, gibt es in diesem Jahr zwei zusätzliche Gastronomiebetriebe. An der Ecke Rathausgasse/Lohtorstraße ergänzt Streetfood das Speisenangebot, während Erwin Gollerthan aus Bad Rappenau in der Lohtorstraße zu schwäbischen Spezialitäten in sein bewirtschaftetes Zelt einlädt. Ein neuer Weinstand am Hafenmarkt soll donnerstags, freitags und samstags vor allem die jüngeren Weindorfbesucher ansprechen.

Deutschlands gemütliches Weindorf ist seit 1971 Treffpunkt für Weinkenner und Zehntelesschlotzer aus aller Welt. Die feierliche Eröffnung mit den zahlreichen Besuchern lässt erahnen, dass das Weindorf auch in diesem Jahr wieder ein echter Publikumsmagnet und ein Highlight der Weinregion Württemberg sein wird.

Alle wichtigen Informationen rund um das Weindorf sowie einen Überblick über das Wein- und Essensangebot sind unter www.heilbronner-weindorf.info sowie im Programmheft zusammengefasst, das in der Tourist-Information Heilbronn erhältlic