Aktion Glücksrad in der Tourist-Info

× Erweitern Dieter Thomas Kuhn

Lust, umsonst zu Dieter Thomas Kuhn im Wertwiesenpark zu gehen? Oder wie wäre es mit Gratis-Tickets für Chris de Burgh in der Harmonie? In der Tourist-Information findet im Mai eine Glücksrad-Aktion statt.

Jeder Kunde hat die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Die Aktion läuft vom 29. Mai bis 2. Juni 2017. Zu gewinnen gibt es hochwertige Tickets zu Shows in Heilbronn sowie Sachpreise.

Im Juni wird die musikalische Vielfalt des Heilbronner Veranstaltungslebens ganz besonders deutlich. Chris de Burgh & Band am 20. Juni in der Heilbronner Harmonie oder Dieter Thomas Kuhn am 24. Juni im Wertwiesenpark sind nur zwei der Highlights im Musikprogramm der Stadt. Deshalb bietet die Tourist-Info vom 29. Mai bis 2. Juni bei einer Glücksradaktion die Chance auf Gratis-Tickets und CD-Gewinne.

Egal, ob die HNV-Karte in der Tourist-Info gekauft wird, eine Weinerlebnisführung oder die Eintrittskarte für ein Konzert, jeder Kunde darf einmal am Rad drehen.

Die Tourist-Info ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.