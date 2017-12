Anmeldungen zum Pferdemarkt laufen

× Erweitern Pferdemarkt Heilbronn

Der Heilbronner Pferdemarkt findet im Februar zum 249. Mal statt. Neben dem Krämermarkt und den frechen Sprüchen der Marktschreier stehen bei dieser Traditionsveranstaltung natürlich die Pferde im Mittelpunkt. Noch bis Anfang Januar können Pferde für die Prämierung angemeldet werden.

Für den Höhepunkt des Pferdemarktes, die Prämierung der Pferde in den Anlagen des Reitvereins Heilbronn am Trappensee, werden jedes Jahr rund 250 Tiere angemeldet. Ab sofort bis 4. Januar können die Pferde hierfür in unterschiedlichen Kategorien gemeldet werden. Die Richtlinien sowie die Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage der Heilbronn Marketing GmbH.

Am Samstag, 24. Februar, ab 10 Uhr werden Reitpferde, Gebrauchspferde und Ponys begutachtet. Am Sonntag, 25. Februar, ab 8:30 Uhr sind Zuchtpferde und noch einmal Ponys an der Reihe. Zum ersten Mal gibt es beim diesjährigen Pferdemarkt ein tierfreundliches Ponyreiten im Stadtgarten und eine Pferdemarktparty am Samstagabend in der Harmonie. Die Preisverleihung für die in den vier Kategorien am besten bewerteten Pferde findet am Montag, 26. Februar 2017 um 12:30 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal) statt.