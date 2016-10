Audi Forum Neckarsulm zum zweiten Mal in Folge als Top-Eventlocation ausgezeichnet

× Erweitern Audi Forum

Die Erlebniswelt am Audi-Standort hat wiederholt den ersten Platz in der Kategorie „Eventlocation“ beim diesjährigen Wettbewerb des Web-Portals „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ belegt.

Als erster Teilnehmer der Preisverleihungen konnte das Audi Forum Neckarsulm seinen ersten Platz in der Kategorie „Eventlocation“ verteidigen. Mit dem vierten Platz in der Kategorie „Tagungslocation“ ist das Audi Forum Neckarsulm ebenso in Folge die erfolgreichste Tagungs- und Eventlocation.

Das Audi Forum Neckarsulm, rund 60 Kilometer nördlich von Stuttgart gelegen, bietet seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 mit Lesungen, Konzerten, Diskussionsrunden und Kinderformaten ein vielfältiges Veranstaltungsangebot. Mehr als 8.000 Leser und Online-Nutzer des Web-Portals „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ – Tagungsentscheider sowie Event- und Veranstaltungsagenturen und Eventplaner – stimmten für das Audi Forum Neckarsulm.

„Neben unseren bekannten und beliebten Veranstaltungen wie der Oldie-Night oder dem Weihnachtskonzert haben wir uns 2016 an ein neues Format gewagt“, so Brigitte Urban, Leiterin des Audi Forum Neckarsulm. „Unsere sehr erfolgreiche „After work meets …“-Reihe richtet sich an junge Menschen, die nach Feierabend in lockerer Atmosphäre einen entspannten Abend mit Freunden verbringen möchten.“ Am 10. November 2016 ist der Youtube-Star Nicole Cross für „After work meets Charts 2016 unplugged“ zu Gast. Mit ihrer einzigartigen Stimme berührt die 22-jährige YouTuberin aus Nürnberg Menschen auf der ganzen Welt.

Im Audi Forum Neckarsulm starten außerdem die verschiedenen Erlebnisführungen, die mit vielseitigen Einsichten in die Fertigung zeigen, wie Audi-Modelle entstehen. „Unser Haus macht die Marke Audi, unsere Werte und den Standort nach außen sichtbar und zugänglich. Wir sind das Tor zum Werk“, sagt Brigitte Urban. „Erst dieses Jahr haben wir eine neue Erlebnisführung rund um das Thema Logistik ins Leben gerufen, die dieses vermeintlich abstrakte Thema begreifbar und erlebbar macht.“

Neckarsulm. Nach dem Motto „Tagen – erleben – genießen“ stehen Tagungsgästen flexibel gestaltbare Raumkonzepte sowie eine zentrale Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Das Rundum-Sorglos-Paket ermöglicht eine angenehme und reibungslose Tagungsplanung.