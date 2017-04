Heilbronn hat von Ostermontag an einen neuen Ort der Kommunikation und der Begegnung: Aufbruch.Heilbronn – Knotenpunkt Inselspitze.

Ein Thema steht dort im Mittelpunkt: die Zukunft der Stadt.

In dem ehemals als Galerie genutzten Raum unterhalb der Friedrich-Ebert- Brücke im Zentrum Heilbronns präsentiert sich der neu geschaffene Veranstaltungsort als Treffpunkt und interaktiver Informationsort. Ausgehend von einem 3,50 mal vier Meter großen dreidimensionalen Stadtmodell im Maßstab 1:500 wird die Zukunft Heilbronns aufgezeigt.

Im Neckarbogen, als Kern der Konversion einer Gewerbebrache, entsteht mit der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 und in Verbindung mit experimenta, Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung und dem Zukunftspark Wohlgelegen ein lebenswertes Stück Stadt der Zukunft. In einer ergänzenden Dauerausstellung können die Besucher spielerisch ihren persönlichen Zugang zum Thema Stadtentwicklung finden. Mit regelmäßigen Veranstaltungen von Filmfestival über Lesungen, Musik oder Gesprächsrunden soll sich Aufbruch.Heilbronn – Knotenpunkt Inselspitze auch als neuer Veranstaltungsort etablieren.

„Hier zeigt sich schon heute die Zukunft unserer Stadt“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. Heilbronn befinde sich in einer der spannendsten Phasen der Stadtentwicklung – und auf der Inselspitze können die Heilbronnerinnen und Heilbronner schon jetzt ein Stück Zukunft nacherleben.

Nach dem Stadtmodell des Wiederaufbaus in der Ehrenhalle neben dem Rathaus weist das neue Modell erstmals den Weg in die Zukunft. Zusammengefügt aus austauschbaren Einzelplatten, lassen sich die verschiedenen Stufen und Varianten der städtebaulichen Entwicklung bis ins Jahr 2030 darstellen. Bestand, Neubauten sowie Grünbereiche unterscheiden sich durch unterschiedliche Farben. Über Beschriftungen hinaus können Besucher die Stadt mit Hilfe von Tablets kennenlernen. Mit wenigen Klicks öffnen sich Texte und bewegte Bilder zu stadtprägenden Orten und liefern umfassende Informationen. Vom Rathaus über das Science Center experimenta und den Bildungscampus bis hin zur Bundesgartenschau und der Stadtausstellung Neckarbogen, einer Modellbebauung, die Teil der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 ist. „Die Inselspitze soll ein Ort sein, wo sich die Bürger informieren und diskutieren und ihre Meinung zum Stadtentwicklungsprozess einbringen“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.

Texte auf Stelen erklären die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Mobilität, Bundesgartenschau Heilbronn 2019 sowie Stadtplanung der Zukunft am Beispiel Neckarbogen als Basis für die deutlich spürbare Aufbruchsstimmung in der Stadt und den Aufbruch.Heilbronn. Besucher können sich außerdem an mehreren Stationen aus ihrem eigenen Blickwinkel mit dem Thema Stadtentwicklung auseinandersetzen.

Über diese Angebote im Innenraum hinaus können sich Besucher über ein interaktives Schaufenster am Eingang zum Knotenpunkt Inselspitze mit dem Thema Stadtentwicklung beschäftigen und informieren. Es ist von außen bedienbar und steht deshalb auch außerhalb Öffnungszeiten zur Verfügung.

Als drittes Element ist der Knotenpunkt Inselspitze mit zwei bereits bestehenden Knoten zur Stadtentwicklung, dem Haus der Stadtgeschichte / Otto Rettenmaier Haus sowie der Ehrenhalle, vernetzt und bildet ein innerstädtisches Dreieck. Im Jahr 2019 nehmen die Städtischen Museen die Inselspitze in ihr Begleitprogramm im BUGA-Jahr auf. Das Stadtmodell wird dann auf das Bundesgartenschaugelände umziehen.

Der Knotenpunkt Inselspitze ist eine Zusammenarbeit der Stadt Heilbronn sowie ihren Partnern experimenta, Stadtsiedlung Heilbronn, Zukunftsfonds Heilbronn und Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Sie hat das Konzept für den Knotenpunkt Inselspitze in Zusammenarbeit mit der Heilbronner TD Die Agentur erarbeitet. Die Stadt hat die Räume der ehemaligen Galerie, die Manfred Rieker seit dem Neubau der Friedrich-Ebert-Brücke in den 1990er Jahren betrieben hatte, umgebaut, einige Wände herausgenommen und neue Sanitäranlagen eingebaut. Der Außenbereich wird künftig möbliert und mit in Kübel gepflanzten Zierapfelbäumen begrünt. Auf der Brücke machen Fahnen auf den Ort aufmerksam.

Das Stadtmodell hat der Heilbronner Gemeinderat in Auftrag gegeben und durch das Planungs- und Baurechtsamt in ein virtuelles und physisches 3D-Modell umgesetzt.

Der Knotenpunkt Inselspitze als Ausstellungs- und Veranstaltungsort ist über die Sommermonate täglich (außer Montag) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zwei Mitarbeiter helfen bei Fragen gerne weiter. Der Eintritt ist auch bei Veranstaltungen frei.