“Aufsteiger des Jahres 2018” ROLLING PIN Award für 2-Sternekoch Boris Rommel vom Le Cerf im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe*****S

× Erweitern Boris Rommel

Zweiflingen, im April 2018 – Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe darf sich erneut über eine bedeutende Auszeichnung freuen: 2-Sternekoch Boris Rommel wurde mit dem ROLLING PIN AWARD in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres 2018“ ausgezeichnet – als kulinarische Entdeckung, die etwas Neues gewagt hat und sich einen Namen in der Kochbranche geschaffen hat.

Die heißbegehrten „Oscars der Gastronomie“ wurden vom internationalen Gastronomie Fachmagazin ROLLING PIN am 16. April 2018 in einer feierlichen Gala in Hamburg verliehen. Das Who is Who der deutschen Spitzengastronomie und Hotellerie kam zusammen, um gemeinsam die Besten der Besten in 14 verschiedenen Kategorien zu ehren – all jene, die durch Kreativität, Ideen, Mut und Vorbildwirkung die Branche positiv und nachhaltig beeinflussen. Unter jeweils drei Finalisten wurden die Champions gekürt, die nun die goldenen ROLLING PIN-AWARDs in Form einer geflügelten Daedalus-Skulptur entgegennehmen durften. „Ich bin unendlich glücklich und dankbar für diese wundervolle Auszeichnung und möchte zuallererst meinem Team für die fantastische Unterstützung danken“, so Rommel „Diese Trophäe ist für uns alle eine große Motivation, um weiterhin mit viel Leidenschaft und Power für unsere Gäste das Beste zu geben“. Vor zwei Jahren kam Boris Rommel als Küchenchef nach Friedrichsruhe und schaffte eine kleine Sensation. Mit seiner modern interpretierten klassisch-französischen Küche hat er sich in die Herzen der Gäste und der Kritiker gekocht und wurde schon nach zwei Jahren mit zwei Sternen im Guide Michelin sowie 17 von 20 Punkten im Gault&Millau bewertet.

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Kärcherstraße 11

74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe

Telefon: +49 (0)7941/60 87-0

www.schlosshotel-friedrichsruhe.de