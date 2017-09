Ausgehtipps für den Herbst

× Erweitern Plochinger Herbst

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen nehmen ab. Der Sommer neigt sich so langsam seinem Ende zu. Doch kein Grund zu Hause zu bleiben. MORITZ hat für Euch eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt, die auf den Herbst einstimmen.

In der ersten Septemberwoche findet vom 2. bis 10. September der Buchener Schützenmarkt statt. Neben bunten Fahrgeschäften und Imbissbuden aller Art wird der Markt immer noch traditionell von den Schützen eröffnet, die in der Marktwoche durch die Straßen ziehen und ihren Schützenkönig ermitteln. Begleitet werden sie dabei von vielen örtlichen Vereinen.

Rund um das Rathaus startet am 7. September das Heilbronner Weindorf. Bis zum 16. September kann hier getanzt, gefeiert und gelacht werden. Im Zentrum stehen natürliche die hochwertigen Weine, Seccos und Sekte der Wengeter. Rund 340 unterschiedliche Weinprodukte, 35 Stände für Feines und Deftiges Essen, Livemusik und ein buntes Programm sind gute Gründe dafür, dass das Fest weit über die Grenzen der Region hinaus beliebt ist.

Am 10. September findet, koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto »Macht und Pracht«. In Heilbronn werden an diesem Tag beispielsweise Führungen in der »Wein Villa« und dem »Schießhaus« angeboten, bei denen die baulichen Details von Dr. Joachim Hennze erklärt werden.

Vom 13. bis 17. September herrscht fünf Tage lang ein reges Markttreiben in der Altstadt, wenn die Händler der Partnerstädte aus Aix-en-Provence und Perugia zu Besuch sind. Zu kosten ist, was die umbrisch-provenzalische Küche hergibt und Nase und Gaumen verzaubert: Lavendel, Pasteten, Schinken, Muscheln, Kräuter und vieles mehr.

Den unumstrittenen Höhepunkt des öffentlichen Lebens in Crailsheim stellt das Volksfest dar. Vom 15. bis 18. September feiern rund 400.000 Gäste aus nah und fern wieder vier Tage lang gemeinsam. Ort des Feierns ist dabei in erster Linie der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz. Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften, Buden, und Bierzelten dafür, dass das Fränkische Volksfest wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

22. bis 26. September heißt es in Feuchtwangen wieder: »Mooswies is«. Die fünfte Jahreszeit wird feierlich durch den Fassanstich des ersten Bürgermeisters eröffnet. Höhepunkt des Festes ist der große traditionelle Festzug durch die Innenstadt mit weit über 1.000 Teilnehmern am Mooswiesen-Sonntag mit den Motiven zu den Themen »Feuchtwangen in Geschiche und Gegenwart – Feste und Tradition in unserer Region«.

Vom 29. September bis 1. Oktober wird in Schwäbisch Hall wieder der goldene Herbst eingeläutet. Kulinarische Angebote, interessante Vorführungen und der verkaufsoffene Sonntag locken in die Innenstadt und in die Handelszentren von Schwäbisch Hall.

Mit dem Cannstatter Volksfest lädt wieder eines der größten und beliebtesten Volksfeste der Welt zum Feiern auf den Wasen ein. Vom 22. September bis 8. Oktober verwöhnen Schausteller, Festwirte und Marktkaufleute die Gäste mit ihren Attraktionen.

Am 8. Oktober konkurrieren Zwiebelkuchen und neuer Wein mit Kürbis, Apfel und Co. Über 85 mobile Händler aus ganz Europa, Weinhändler, Selbstvermakter der Region und der Sinsheimer Einzelhandel werden den Gästen ein außergewöhnliches Fest bieten. Der Kunstkreis Kraichgau e.V. stellt auf der Kunstmeile in der Allee malerische Exponate in Acryl, Öl, Kreide und Aquarelle aus.

Ebenfalls am 8. Oktober lädt der Ludwigsburger Innenstadtverein LUIS zum Kastanienbeutelfest mit Familien-Einkaufssonntag, an dem für Groß und Klein mit tollen Angeboten aufgewartet wird. So bunt wie der Herbst selbst, so vilfältig, spannend und gleichermaßen entspannend wird sich dieses Wochenende den Besuchern präsentieren.