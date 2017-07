Ausgelassene ü30-Sommerparty

× 1 von 4 Erweitern ü30 Sommerparty × 2 von 4 Erweitern × 3 von 4 Erweitern ü30 Sommerparty × 4 von 4 Erweitern ü30 Sommerparty Prev Next

Bei sommerlichen Temperaturen wurde am Samstag, 15. Juli eine weitere Auflage der ü30 Party in Orange gefeiert. Nach dem sich die MORITZ-Eventhalle schon bei der letzten ü30 Party im März als Partylocation bewährt hatte, fand auch die Sommer-Edition wieder in Ellhofen statt.

Dank großem Außenbereich und angenehmen Temperaturen tummelten sich bis spät in den Abend viele Besucher in der Lounge-Area. Mit Freunden und Bekannten feierten die ü30er bei einer abermals hervorragenden Musikvielfalt. Denn für die richtigen Beats sorgte Richie de Bell mit Charts, Black Music, 90er & House. So füllte sich die Tanzfläche schnell mit feierwütigen Partygästen. Attraktive GoGo-Girls für die Augen, die trendigsten Cocktails und Longdrinks für die durstige Kehle und leckeres Fingerfood für den Hunger zwischendurch ließen keine Wünsche offen.

Dank einer großen Losaktion konnten sich glückliche Gewinner über enjoy-Mitgliedschaften, Akzent-Gutscheine, kostenlose Trainingstunden bei der Tenkai Ju Jutsu SV Schule und einen Gutschein für einen 10er-Tisch beim MORITZ-Oktoberfest freuen.

Für alle, die nicht genug von den ü30 Partys in Orange bekommen können sei eins verraten: die Partyreihe geht weiter.