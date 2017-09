Bei Weinzahn-Probe überzeugen drei Frauen

× Erweitern Foto: HMG Weinzahn Weinprobe

362 Weine und Sekte werden auf dem Heilbronner Weindorf ausgeschenkt. Bei einer verdeckten Weinprobe mit Teilnehmern aus dem Heilbronner Land und Hohenlohe, wurde am Dienstag der Weinzahn 2017 ermittelt. In diesem Jahr holte eine spontane Teilnehmerin aus dem Publikum den Titel. Heike Kohler-Lex (51) aus Brackenheim ist nun ein Jahr lang Weinzahn.

„Jetzt wird es schwer: Es ist ein fruchtiger Weißwein. In dieser Region ist er eine Rarität, aber in Franken spielt er eine große Rolle.“ Mit Rätseln wie diesem stellt Karl Seiter, der Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg, die Weine vor. Klar im Vorteil ist bei dem von Seiter beschriebenen Silvaner Sophia Krauß. Die Food-Management-Studentin im dritten Semester kommt nämlich aus Würzburg. Kommilitonin Jana Luchey stammt aus der Pfalz, ist deshalb mit den Weinen dieser Region auch noch nicht so vertraut. Aber sie ist zuversichtlich, dass sie bereits einige richtig erkannt hat. „Die charakteristischen Eigenschaften einer Rebsorte sind ja doch dieselben“, meint die 23-Jährige.

Unter den spontanen Teilnehmern aus dem Weindorfpublikum ist auch Bernd Sauer aus Bad Mergentheim, der an diesem Dienstag zum ersten Mal das Heilbronner Weindorf besucht und vom fröhlichen Testspiel hellauf begeistert ist. „Das macht riesig Spaß, auch wenn ich hier sicher nicht gewinne.“

Der Sieger des Abends ist dann tatsächlich jemand aus dem Publikum: Heike Kohler-Lex erreicht 71,5 von 72 möglichen Punkten. Auf Platz zwei landet der Weinzahn aus dem Vorjahr, die Württembergische Weinprinzessin Jasmin Knörzer mit 69 Punkten. Und auch den dritten Platz ergattert sich eine spontane Teilnehmerin: Ursula Roth erreicht 66 Punkte.

Zum 36. Mal fand auf dem Heilbronner Weindorf die so genannte verdeckte Weinprobe statt. Hierbei gilt es, die Weine des Heilbronner Weindorfs alleine am Geschmack zu erkennen. An den Tischen auf der Hauptbühne saßen 33 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gastronomie, auch Auszubildende und Studenten. Gemäß dem Motto „Mitten drin und voll dabei“ erhielten auch die Weindorfbesucher vor der Bühne jeweils ein „Versucherle“ in ihre Gläser.

Unter den geladenen Teilnehmern waren unter anderen: Harald Rummel (BW Bank), Lars Härdtner-Sauselen (Bäckerei Härdtner), Jürgen Pinnisch (Volksbank Heilbronn), Matthias Kircher (Teusser Mineralbrunnen), Dietmar Sandel (Bäckerei Mitterer), Jasmin Knörzer (Württembergische Weinprinzessin), Steffen Schoch (Heilbronn Marketing), Friedrich Wagner (Heilbronn Marketing GmbH) sowie Studenten der Dualen Hochschule Heilbronn.