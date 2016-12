Best Christmas City Wettbewerb - für Mosbach abstimmen!

Im November startete die bereits dritte Ausgabe des Wettbewerbs „Best Christmas City“ der Messe Frankfurt. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Stadtidentität in der Weihnachtszeit“.

Die Große Kreisstadt Mosbach beteiligt sich zum ersten Mal und bittet alle Bürgerinnen und Bürger und Freunde der Stadt, für sie abzustimmen. Der Wettbewerb bietet die Chance, die Stadt und das weihnachtliche Ambiente sowie den Weihnachtmarkt deutschlandweit besonders zu bewerben.

Durch viele positive Stimmen rückt Mosbach im Ranking nach vorne und wird dadurch innerhalb der teilnehmenden Städte besser wahrgenommen. Abgestimmt werden kann auf der Seite www.bestchristmascity.de. Dort sind alle bisher am Wettbewerb beteiligten Städte vertreten und können in Beschreibungen und Bildergalerien angesehen werden. Mosbach hofft auf viele positive Stimmen durch die Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Die Sieger des Wettbewerbs Best Christmas City werden in den Kategorien Publikumspreis, Großstadt, Mittelstadt und Kleinstadt am 29. Januar 2017 gekürt.

Zu gewinnen gibt es jeweils eine hochwertige Städtedekoration für die nächste Saison, das heißt, alle Besucherinnen und Besucher der Stadt würden davon profitieren. Die erstplatzierte Stadt in der Kategorie Publikumspreis gewinnt einen professionellen „Weihnachtsmarkt-Check“.