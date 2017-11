Beste Stimmung bei der 23. Ludwigsburger Live-Nacht

× Erweitern Live Nacht Ludwigsburg

Unter dem Motto "Eine Stadt - eine Nacht- überall Live-Musik" wurde bei der 23. Live-Nacht Ludwigsburg in 19 Locations gefeiert. Wieder einmal lockten die fantastischen Live-Acts unzählige Nachtschwärmer an, die sich die feucht-fröhliche Feierstimmung auch nicht vom nasskalten Schmuddelwetter vermiesen ließen. Die Partypeople waren mit viel Ludwigsburger Lebensfreude unterwegs und hatten eine Spitzen-Zeit in einer heißen Nacht – egal, ob in der kleinen Bar, der belebten Kneipe oder den großen Clubs der Barockstadt.

Alex Hinssen