Bewegter Herbst im Marstall Ludwigsburg

× Erweitern Foto: Vincent Nguyen Marstall

Was für ein Ritt! Der Marstall Ludwigsburg schaut nun schon auf zwei Jahre mit vielen Shopping-Highlights, tollen Events und Aktionen zurück. Die Besucher des Marstall Ludwisgburg können sich auf einen ereignisreichen Herbst einstellen.

Im Shopping- und Erlebnis-Center Marstall Ludwigsburg sorgen 70 Geschäfte und Shops mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 25.700 Quadratmetern seit zwei Jahren für ein großes und vielseitiges Angebot. Dadurch ist der Marstall inzwischen zu einer attraktiven Institution in Ludwigsburg geworden. Ebenso fest verankert in Ludwigsburg sind die Marstall After-Work-Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Jeden ersten Donnerstag im Monat werden im »Marstall Diner« und auf der Marstall-Terrasse »Lieblingsplatz« ab 17 Uhr Live-Musik oder DJ-Sets geboten. Für Volljährige gibt es dann zu jedem Essen ein Glas Sekt gratis.

Verkaufsoffener Sonntag am 8. Oktober

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 8. Oktober können bei einem entspannten Shopping-Nachmittag im Marstall ab 13 Uhr die neuesten Trends entdeckt werden, bereits um 11 Uhr öffnet die Gastronomie. Die Aktionen des Marstall-Teams auf dem Schillerplatz erfordern Mut, Kondition und Köpfchen. Cowgirls und Cowboys stocken beim Pferderodeo ihr Shoppingbudget auf und Zocker spielen bei »Stadt, Land, Energy« mit Basti von Radio Energy um Shoppinggutscheine. Da gleichzeitig auch das Kastanienbeutelfest gefeiert wird, erwartet fleißige Kastaniensammler im Marstall eine Überraschung für ihren gefüllten Kastanienbeutel. Und wer von Kastanien nicht genug bekommt, ist vom 4. bis 8. Oktober zum Herbstbasteln eingeladen.

Jeans-Wochen, Mode-Camp & Fair Trade

Die Jeans – jeder hat sie, jeder trägt sie, und sie ist immer in Mode. Deshalb widmet der Marstall der Hosen-Legende ab dem 5. Oktober zwei Wochen mit Trends, Aktionen und tollen Angeboten. Dabei lässt sich die große Vielfalt der Jeans – von Five-Pocket bis Low-Waist und von Stone-Washed bis Crinkle-Look – entdecken. Für jeden Einkauf ab 50 Euro, der mindestens einen Jeansartikel enthält, gibt es vom 16. bis 21. Oktober einen Gutschein über 10 Euro für den Marstall. Wer sein neues Kleidungsstück zu einem echten Highlight veredeln will, besucht vom 18. bis 21. Oktober das »Modecamp«, ein lebendig-kreatives »Do it Yourself«-Festival mit Campingplatz-Szenario. Unter der Anleitung von Mode-Designern entstehen dann mit Lötkolben Tattoos, individualisierten Lederpatches, D.I.Y. T-Shirt Styles sowie Gulli-Druck neue Lieblingsteile. Von wegen »Null-Bock-Generation« – die Jugend des Deutschen Roten Kreuzes ist ganz schön aktiv. Jugendrotkreuz-Gruppen (JRK) aus ganz Deutschland treten am 14. Oktober zum spannenden Bundeswettbewerb im Marstall an. Außerdem erklärt die Fairtrade Agendagruppe Ludwigsburg die Welt der Fair-Trade-Produkte. tmo