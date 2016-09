bigFM beach night im Aquatoll

Die Uhren im Neckarsulmer Freizeit- und Erlebnisbad Aquatoll stehen im Partymodus. Mit tropischer Atmosphäre, einem Lichtermeer mit Spezialeffekten, coolen Drinks, angesagter Musik und Partyspaß ohne Ende steigt in Neckarsulm die bigFM Beach Night.

Party die ganze Nacht

Die Besucher erwartet ein Abend voller Beats und Grooves, bei dem ein ganz besonderes Urlaubs-Feeling in der Luft liegt. Denn die Mischung macht‘s: Coole Drinks, tropische Temperaturen und heiße Musik, dazu das Aquatoll als einzigartige Location – eine Party, die seinesgleichen sucht. Damit bei den ganzen Bikini-Schönheiten und knackigen Beach-Boys keiner kollabiert, stehen an den diversen Bars eiskalte Drinks bereit, die auch mit ins Wasser genommen werden können. Simone Knotz, Marketingleiterin des Aquatolls freut sich bereits auf die Party: »An Urlaubs- und Partystimmung wird es an diesem Abend sicherlich nicht mangeln, ebenso wenig an den tropischen Temperaturen und dem Urlaubsfeeling unter Palmen! (...) Badespaß unter einer riesigen Glaskuppel, entspannen im Soleinnen- und außenbecken, gekühlte Getränke und leckere Speiseangebote – ja den Wassermännern und Badenixen wird in dieser Nacht alles geboten, was man für eine unvergessliche Partynacht mit Freunden benötigt. In diesem Sinne: Ab geht die Party und die Party geht ab!«

bigFM DJ Boulevard Bou

Kein geringerer als DJ Boulveard Bou wird das Wasser in den Becken zum Vibieren bringen. Als bigFM DJ verwöhnt er die Hörer im gesamten Sendegebiet regelmäßig mit seinem Musik-Mix. Bekannt durch unzählige Produktionen mit nationalen und internationalen Künstlern rockt DJ Boulevard Bou seit vielen Jahren die Clubs und Partys im In- und Ausland. Nun dürfen sich die Neckarsulmer auf seinen einzigartigen Stil aus Entertainment und Mixing-Skills freuen. Auch DJ Lautone wird an diesem Abend an den Turntables stehen und mit Mixed Musix, Tech & Deep House beste Laune verbreiten. »In so einer tollen und außergewöhnlichen Location wie dem Aquatoll können sich die Besucher mit der bigFM Beach Night auf einen absoluten Partykracher freuen: die DJs spielen alles von Rock über Pop bis hin zu Klassikern und Hits aus den Charts – das Beste aus Mixed Music. Zudem legt mit DJ Boulevard Bou eine echte deutsche DJ-Größe bei der Beach Night auf«, freut sich Andre Späth, Veranstaltungsleiter der Kreissparkasse Heilbronn, die als Hauptsponsor bei der bigFM Beach Night aktiv ist.

Tickets sichern

Tickets gibt es ermäßigt im Vorverkauf bei

allen bekannten VVK-Stellen sowie im Aqua-toll. Wer es vorzieht, sein Ticket bequem zu Hause auszudrucken, kann über die Home-page ein E-Ticket erwerben. Für Kurzent-schlossene besteht die Möglichkeit, ein Ticket an der Abendkasse zu kaufen.

»Ein besonderes Special gibt es für alle Girokonto-Kunden der Kreissparkasse Heilbronn: vergünstigte Party-Tickets gibts im Vorverkauf für nur 6 Euro über die KSK-Homepage unter www.ksk-hn.de/beachnight«, berichtet Späth.

Für jeden Gast gilt die Ausweispflicht. Nachtschwärmer zwischen 16 und 18 Jahren dürfen sich bis Mitternacht im Aquatoll aufhal-ten. Wer danach trotzdem noch weiterfeiern möchte, kann dies mit einer Aufsichtsperson tun. Das Personenfürsorgeformular für die U-18 Gäste gibt es auf der Homepage. Helen Gerstner

bigFM Beach Night

Sa. 22. Oktober, 21.30 Uhr - 4 Uhr,

Aquatoll, Neckarsulm

Tickets: VVK 8 Euro (zzg. VVK-Gebühr), Abendkasse 12 Euro, mit SparkassenCard 6 Euro

www.splish-splash-party.de