Come Together Dance Together im Top10 Tübingen

Die Benefizveranstaltung Come together Dance together ist eine Nachmittagsparty für Familien, Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap. Dieser soziale Event baut auf und neben der Tanzfläche Barrieren im Kopf ab, ist eine Zusammenarbeit der Lebenshilfe Tübingen mit dem Club Top10 Tübingen und steht unter der Schirmherrschaft von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Es sind viele Aktionen geplant, die allen – Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – viel bieten. Im Zentrum steht natürlich die Kinder- und Jugenddisco, bei der die Freude an Musik und Bewegung miteinander geteilt werden kann. Ein Zauber-Workshop zeigt Kids magische Tricks und ein Cocktail- und Barkeeper-Workshop den Eltern die Kniffe beim Mixen. Limousinen-Fahrten, Ballonkünstler und Airbrush-Tattoos sorgen für Action, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Einnahmen und der gesamte Tagesverdienst aller Top10-Mitarbeiter wird der Lebenshilfe Tübingen gespendet.

Come together Dance together So. 13. November, 15 Uhr, Top10, Tübingen, www.top10-tuebingen.de