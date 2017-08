Countdown zum Seesucht Festival läuft

× Erweitern Foto: Sandesh Seesucht Festival

In 3 Tagen bebt der Bodensee – schließlich finden am kommenden Wochenende gleich zwei große Festivals direkt hintereinander in Konstanz statt.

Beim Seesucht Festival am Freitag, den 11. August gibt es feinste Electronic Musik mit den Headlinern Alle Farben, Cheat Codes und Icona Pop. Außerdem eine entspannte Festival-Location direkt am Seeufer, wo die Sonne im Takt der Beats in den Wellen versinkt.

Zum Seesucht Festival, das diesen Sommer in die zweite Runde geht, werden rund 5.000 Festival-Besucher aus ganz Baden-Württemberg erwartet.Am Tag darauf geht’s beim Konstanzer Seenachtfest weiter mit dem ausgelassenen Sommerfeeling. Das Festival-Urgestein verwandelt das Bodenseeufer seit über 60 Jahren in eine einzige große Sommerparty – gigantisches Seefeuerwerk inklusive!

Das Seenachtfest startet schon nachmittags um 15 Uhr mit Livemusik entlang der fast vier Kilometer langen Konstanzer Uferpromenade, mit Seenachtfest-Markt, Künstlern und leckerer Gastronomie in hübschen weißen Zelten. Nach dem großen Musikfeuerwerk geht’s dann mit DJs und Party durch die Nacht bis in die Morgenstunden hinein.

Camping

Für alle, die zwischendurch ein bisschen Schlaf brauchen, steht der Seesucht-Campingplatz am Konstanzer Flugplatz bereit. Von dort fahren Busse zum Festivalgelände am Konstanzer Hafen und zurück.

Tickets im Vorverkauf

Noch bis Donnerstag, 10. August, gibt’s Tickets fürs Seesucht Festival und das Konstanzer Seenachtfest im Vorverkauf. Anschließend sind alle Tickets an den Tageskassen erhältlich. Für Seesucht und Seenachtfest gibt’s natürlich auch ein Weekendticket.

Infos & Tickets unter www.seesucht-festival.de

Seesucht Festival

Freitag, 11. August 2017, Hafenareal, Konstanz

Konstanzer Seenachtsfest

Samstag, 12. August 2017, Seeufer, Konstanz www.seenachtfest.de