Das kunstvolle Plochingen mit Stadtführungen erleben

Plochingen kann mit einem breiten Kunstspektrum aufwarten. Am bekanntesten ist sicherlich die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Anlage „Wohnen unterm Regenturm“, eine Sehenswürdigkeit, die Besucher von nah und fern anzieht.

Dass dies noch nicht alles ist, was Plochingen zu bieten hat, eröffnet sich bei einem Bummel durch die gemütliche Fußgängerzone hin zum historischen Marktplatz mit seinen bedeutenden Fachwerkbauten. Hier begegnen einem auf Schritt und Tritt Kunstwerke und Brunnen namhafter Künstler wie Karl-Ulrich Nuß, Wolfgang Thiel oder Franz Otto Lipp. Darüber hinaus ergänzt die Galerie der Stadt Plochingen, im Gebäude der PlochingenInfo, das kulturelle Angebot der Stadt. Hier wird in wechselnden Ausstellungen zeitgenössische Kunst aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie gezeigt.

Die künstlerische Vielfalt der Stadt wird mit den Plochinger Stadtführungen erlebbar. Kunstinteressierte Gruppen finden in der aktuellen Broschüre „Entdecken und Erleben – Stadtführungen für Gruppen“ gleich mehrere Führungen, die das kunstvolle Plochingen näher bringen.

Bei der „Farbenfrohen Hundertwasser-Welt“ lässt sich die Philosophie Friedensreich Hundertwassers anhand der Plochinger Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ anschaulich nachvollziehen.

Einen Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt können Besucher beim Besuch der Ateliers im Kulturpark Dettinger werfen und erleben „Wo die Kunst entsteht“.

Von der brisanten Vorgeschichte von Tomi Ungerers „les toilettes“ bis hin zum sonst nicht öffentlich zugänglichen Wandbild Michael Triegels „Allegorie die guten Regierung“ im Alten Rathaus zeigt die Führung „Kunstvolles Plochingen“ das breite Spektrum der Kunst in Plochingen.

Die zahlreichen Brunnen und Kunstwerke namhafter Künstler stehen im Mittelpunkt des „Skulpturenspaziergangs“.

Für Einzelpersonen oder auch einfach mal zum Reinschnuppern eignen sich die öffentlichen Führungen, von denen sich auch einige der Kunst in Plochingen widmen. Die nächsten geführten Besichtigungen der Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ sind am 10. März um 14 Uhr, am 05. April um 15 Uhr, am 29. April um 14 Uhr und am 12. Mai um 11 Uhr.

Am 16. März um 16 Uhr können die spannenden Geheimnisse des Wandbildes „Allegorie der guten Regierung“ von Michael Triegel im Alten Rathaus entschlüsselt werden.

Zur aktuellen Ausstellung in der Städtischen Galerie „Helmut Stromsky – Bildhauerzeichnungen“ findet am 23. März um 15 Uhr eine Galerieführung statt.

Gleich drei Werke des Remstäler Künstlers Karl-Ulrich Nuß sind rund um den Plochinger Marktplatz zu finden und lassen die Plochinger Stadtgeschichte lebendig werden, was am 07. April um 14 Uhr erlebt werden kann.

Und eine Atelierführung im Kulturpark Dettinger findet am 05. Mai um 15 Uhr statt.

Die Broschüren für Stadtführungen in Plochingen sowie weitere Termine für öffentliche Führungen sind auf der Homepage www.plochingen.de oder in der PlochingenInfo erhältlich.