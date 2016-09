Das Heilbronner Weindorf ist eröffnet

× Erweitern Eröffnung des Heilbronner Weinfestes

"Doppelt hält besser", dachten sich Strobl und Mergel und eröffneten das Weindorf heute gleich zweimal.

Oberbürgermeister Harry Mergel durfte gemeinsam mit dem Innenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobl, dem Verkehrsvereinsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Nico Weinmann sowie den deutschen und württembergischen Weinhoheiten und dem Heilbronner Käthchen, die ersten Schlucke des guten schwäbischen Weins verköstigen. In den 40 Jahren die Strobl und Mergel das Weindorf bereits besuchen, dürfte das, so Strobls Rechnung gut die 1001 Flasche Wein sein, die hierzu geöffnet wurde.

250 000 bis 300 000 Besucher werden in den nächsten Tagen an den Weinständen rund um das Rathaus erwartet. In der Regel werden dann in dieser Zeit eine halbe Million „Zehntele“ Wein, vor allem roter, getrunken – schließlich gilt das Unterland als Deutschlands Rotwein Region Nummer eins.