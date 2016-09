Der Muswiesen-Virus greift um sich

× Erweitern Muswiesen

Auch nach 582 Jahren hat die Muswiese nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt und garantiert fünf Tage lang pure Lebensfreude und Vergnügen. Das diesjährige Motto ist dem Muswiesen-Virus gewidmet, den sehr viele Menschen in sich haben.

Er hat eine Lebensdauer von fünf Tagen, ist grundsätzlich harmlos, sorgt aber für eine positive Grundeinstellung und für eine schier unendliche Festenergie.

Nirgendwo sonst trifft man so viele Bekannte, kommt so schnell mit Fremden ins Gespräch und nirgendwo herrscht eine so freundliche und gesellige Stimmung. Es ist eines der schönsten Volksfeste weit und breit. Weil man Bewährtes nicht ändern soll, halten die Organisatoren auch in diesem Jahr am traditionellen Festablauf mit dem bekannten Rahmenprogramm fest. Die Muswiese startet am Samstag mit dem Händlergottesdienst, die Marktstände und die Ausstellungen sind ab 12 Uhr geöffnet. Am Nachmittag findet der 33. Muswiesenlauf statt und der Fassanstich in der Festhalle Hahn geht in diesem Jahr bereits um 18 Uhr über die Bühne. Am Muswiesensonntag eröffnet Bürgermeister Siegfried Gröner nach dem Festgottesdienst die 582. Muswiese offiziell. Neben dem Luftballonwettbewerb, der in diesem Jahr zum 60. Mal durchgeführt wird, erwartet die Besucher wieder ein reichhaltiges Angebot an rund 280 Marktständen. Bei der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung präsentieren sich über 140 Aussteller. Vom Pkw über Traktor und Mähdrescher bis hin zum neuen Stall- oder Hallengebäude, vom Rasenmäher über den Hochdruckreiniger bis hin zum Whirlpool ist alles vertreten. In diesem Jahr wird es auch wieder eine Aktionsfläche im Freigelände, mit Vorführungen von Multifunktionsladern, Mobil- und Minibaggern geben. Die Leistungsschau mit seinen 59 Ausstellern im Zelt der BDS-Wirtschaftsmesse bietet den Besuchern eine Branchenvielfalt und die Leistungsfähigkeit moderner und innovativer Betriebe. Menschen, die bauen, umbauen, renovieren oder modernisieren wollen, können kompetenten Rat hautnah in Anspruch nehmen.

Vergnügungspark und Gastronomie

Natürlich ist auf so einem Fest und im speziellen auf der Muswiese bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Fünf Bauernwirtschaften, eine Weinstube, ein Gastronomiebetrieb, eine Festhalle mit Musikprogramm, ein Partystadl, ein Biergarten, eine Bewirtschaftungsscheune, ein Kaffeezelt, eine Cocktailbar und eine Vielzahl an Imbiss- und Getränkeständen, sprechen für sich.

Für die Unterhaltung der Besucher ist nicht zuletzt der Schaustellerbereich verantwortlich: Mit den Fahrgeschäften »Schlittenfahrt«, dem Kindergeschäft »Samba Tower«, einer »Bungee-Sprunganlage«, Autoscooter, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Schießwagen, Büchsenwerfen, Pfeilwurf und der Warenausspielungsverlosung »Hans im Glück« dürfte für Jeden, ob Groß oder Klein etwas dabei sein. Wem der »Rummel« auf dem Rummel zu viel wird, der kann in diesem Jahr wieder ins Riesenrad steigen und sich für ein paar gemächliche Runden in den Himmel über Musdorf heben lassen.

Wie immer gilt: Montag Ruhetag!

Nach der Pause geht es wieder rund

Der Dienstag beginnt mit der traditionellen Jungviehprämierung, der Mittwoch steht ganz im Zeichen des »Leddicha Dooch« und wer bis zum Abend noch kein Herzblatt gefunden hat, kann sich bei den feschen Metzgertänzerinnen und -tänzern umschauen. Der Historische Metzgertanz findet um 19.45 Uhr auf dem Reitplatz statt. Der Donnerstag gilt als günstiger Einkaufstag und zur BDS-Mittelstandskundgebung in der Festhalle Hahn wird die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle erwartet. Sie wird das aktuelle Thema »Brexit-Votum« beleuchten und darüber sprechen, wie es mit Europa weiter geht.

Am Abend läutet das Brillantfeuerwerk das Ende der Muswiese ein.

Muswiese Sa. 8. - Do. 13. Oktober, (Montag Ruhetag) Musdorf www.rotamsee.de