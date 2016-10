Die ganze Stadt swingt mit

× Erweitern Jazz und Einkauf 2016 Foto: Jürgen Häffner/HMG

Die ganze Heilbronner Innenstadt groovt und swingt. Gut gelaunte Menschen schlendern mit Tüte am Arm durch die Fußgängerzone. Auf dem Marktplatz sitzen die Besucher des Kulianriums bei Lachs-Zander Maultäschle und Wein.

Es wird gequatscht, geshoppt, gegessen und über allem liegt die Musik, die von fünf Bühnen aus über die ganze Stadt schallt. „Genau diese Kombination macht den Jazz-und-Einkauf-Spirit aus“, sagt Event-Leiter Jörg Plieschke (Heilbronn Marketing GmbH).

Es regnet auch mal kurz. Aber davon lassen sich die Besucher von Jazz und Einkauf nicht die Laune verderben. Schließlich gibt es nicht alle Tage erstklassige Livemusik auf fünf Bühnen in der ganzen Innenstadt. Swing, Pop, Soul, Motown, Funk, Loungemusik und natürlich Jazz, das war die Bandbreite der rund 60 Künstler, die zum verkaufsoffenen Sonntag in die Heilbronner Innenstadt kamen.

Gleich um 13 Uhr legt K. J. Dallaway and Friends mit einem Mix aus Jazz, Funk und Soul los. Die acht Musiker aus der Rhein-Neckar-Region sorgen mit viel Temperament für Clubatmosphäre in der Fleiner Straße. „Ich bin extra wegen meiner Lieblingsband, den Funky Pepperonies hier“, erklärt eine 51-jährige Heilbronnerin, während sie genüsslich an einem Glas Weißwein nippt. Gerade eben hat die Band aus dem Raum Heilbronn auf der Bühne am K3 noch lautstark Jamiroquais Cosmic Girl in die Sülmerstraße hinaus geblasen, jetzt machen die Musiker Pause. Die Heilbronnerin nutzt die Gelegenheit, um sich die anderen Bühnen anzuschauen, schließlich gibt es noch viel zu hören. Zum Beispiel die große Sweet Soul Music Revue auf dem Kiliansplatz. Hier klatschen Menschen im Takt, summen mit und lassen sich von der 20-köpfigen Bigband auf eine Reise in die 60er und 70er Jahre der USA entführen. Auf dem Marktplatz, wo sich an den Zelten des Kulinariums lange Schlangen gebildet haben, sorgt eine international bekannte Band für Stimmung. Club des Belugas, eine große Nummer im Bereich des Nu Jazz, begeistert das Publikum vor allem mit seiner stimmgewaltigen und charismatischen Frontsängerin Brenda Boykin.

An der Neckarbühne ist Multikulti angesagt: Hier serviert der Deutsch-Indische Kulturverein Dal mit Basmatireis und gleich nebenan gibt’s am Stand der Waldhornschenke Gulaschsuppe. Auf der Bühne singt derweil Irfan Toy and Zeugma, eine alternative Türkisch-Rockgruppe. In einem Liegestuhl vor der Bühne sitzt Sandra Steiner-Köble. „Leider verstehe ich nicht, was die Band singt, aber die Musik gefällt mir sehr gut“, sagt die 46-Jährige. Später wolle sie auch den verkaufsoffenen Sonntag nutzen und noch etwas einkaufen.

„Dieses bunte multikulturelle Bild und die Lebensfreude dieser Stadt möchten wir an einem Tag wie heute gerne nach außen tragen“, sagt Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, dem Veranstalter von Jazz und Einkauf. Das 24. Event unter dem Titel Jazz und Einkauf sieht er als erfolgreich. „Die Läden sind voll, das Wetter passt. Heute hat man auch Lust, schon mal einen Wintermantel anzuprobieren“, so Schoch.

Zufriedenheit drückt auch Roland Nölscher, der Eigentümer vom Schuhhaus Kauffmann aus: „Es sind viele Leute unterwegs, sie sind entspannt und kauffreudig.“ Auch Eva Schnepf vom Schreibwarenhaus Seel ist rundum zufrieden. „Das Wetter spielt super mit für uns“, sagt sie. Ein bisschen Regen sorge dafür, dass die Menschen auch in die Geschäfte kommen, ohne dabei den Musikgenuss zu schmälern.