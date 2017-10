Die größten und beeindruckendsten Casinos in Deutschland

× Erweitern Fotolia

Casinos und das Glücksspiel im Allgemeinen blicken auf eine lange Geschichte zurück . Bereits um 3000 v. Chr. begannen die Menschen in China und dem damaligen Mesopotamien mit dem Würfeln.

Die Würfel aus dieser Zeit unterschieden sich sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Form von den Würfeln wie wir sie heute verwenden. Die Würfel von heute wurden den Überlieferungen zufolge um das Jahr 2000 v. Chr. erfunden und zwar im alten Ägypten.

Woher stammen Casinos ursprünglich?

Das Wort „Casino“ entspring dem Venezianischen und bedeutet ursprünglich so viel wie „kleines Haus“. Mit dem Begriff wurden die privaten Räumlichkeiten der venezianischen Nobili bezeichnet. In diesen Räumlichkeiten in der Nähe des Dogenpalastes legten die Nobili ihre Amtstrachten an, ehe sie ihrer Rolle als Amtsperson im Großen Rat nachkamen. Schon bald dienten die Räumlichkeiten nicht mehr zum Ankleiden, sondern als Stätte der Geselligkeit. Nur kurze Zeit später wurden in den Räumlichkeiten die ersten Spielcasinos eingerichtet.

Das erste öffentliche Spielcasino wurde im Jahr 1638 im Palazzo Dandolo eröffnet. In der Mitte des 17. Jahrhunderts gab es in Venedig bereits über 100 Stück. Die Glücksspielhäuser wurden zunächst von Privatleuten betrieben. Bei diesen handelte es sich überwiegend um venezianische Nobilhomini. Das Betreiben eines Casinos erforderte eine Art Lizenz. Bis 1797 gab es auch zahlreiche Spielstätten, die illegal betrieben wurden.

Die Spielbank in Bad Wiessee: Pokern auf Bavarian Style

Auch in Deutschland erfreuen sich Casinos und das Glücksspiel allgemein schon lange einer großen Beliebtheit. Die Spielbanken wurden zwischenzeitlich zwar immer wieder mal verboten, seit den 1950er Jahren sind die deutschen Casinos aber wieder auf dem Vormarsch.

Ein äußerst beliebtes deutsches Casino ist die Spielbank Bad Wiessee. Diese wurde im Jahr 1957 gegründet. Die Nutzfläche des bereits zweimal umgezogenen Casinos beträgt 6.000 Quadratmeter. Hier können Spielbegeisterte Französisches und Amerikanisches Roulette sowie Blackjack „mit Bust und Twins“ spielen. In Bad Wiessee kann gepokert werden und das Casino bietet eine bayerische Variante des Texas Hold’em an – das sogenannten Bavarian Texas Hold’em.

Im Automatensaal der Spielbank finden Glücksspieler hochmoderne Spielautomaten samt Auto-Jackpot, Haus-Jackpot und dem Bayern Jackpot. Auch Multi-Keno, Hyperlink-Automaten und Multiroulette werden angeboten. Im Restaurant namens Brenner kann der Spielfreudige vorzügliche Speisen und Getränke genießen, Das Casino richtet unregelmäßig verschiedene Events und Veranstaltungen aus. In der Spielbank Bad Wiessee wird auf gepflegte Kleidung im Klassischen Stil wertgelegt. Wer an den Automaten sein Glück probieren möchte, kann in legerer Kleidung erscheinen. Das Mindestalter zum Spielen beträgt 21 Jahre.

Die Spielbank Berlin: Deutschlands größtes Pokerangebot

Auch die Spielbank Berlin erfreut sich einer hohen Beliebtheit. Das Casino befindet sich seit dem Jahr 1998 auf dem Alexanderplatz. Auf vier Etagen stehen 11.000 Quadratmeter mit Casino Royal und Casino Leger zur Verfügung. Glücksspieler können sich beim Roulette und beim Blackjack austoben und es gibt einen Poker Floor. Letzterer umfasst Deutschlands größtes Pokerangebot.

In der Spielbank Berlin gibt es diverse Spielautomaten, an denen bargeldlos gespielt werden kann. Im Gebäude befinden sich verschiedene Bars und Restaurants und ein hauseigenes Theater bietet Platz für diverse Events. Als Dresscode (für Herren) werden lange Hose und geschlossene Schuhe angegeben. Im Casino Royal muss mindestens smart casual Kleidung getragen werden. Im Pokerbereich und im Rest des Hauses geht es legerer zu. Die Spielbank Berlin hat an 360 Tagen im Jahr geöffnet. Der Zutritt ist Personen ab 18 Jahren gestattet.

Deutschlands älteste Spielbank

Die älteste Spielbank Deutschlands befindet sich in Bad Ems. Das Casino wurde im Jahr 1720 gegründet. Es befindet sich in einem historischen Kurhaus. Der Spielbegeisterte kann sein Glück im Blackjack oder beim Roulette probieren. Auch Poker steht zur Verfügung. An den über 70 Spielautomaten gibt es eine Mystery-Jackpotanlage, eine Jackpotanlage „Bingo“, eine Jackpotanlage von Atronic und eine Multirouletteanlage mit insgesamt acht Stationen.

Bad Ems: Casino- und Kurort

Im 18. Jahrhundert galt die Region als berühmter Badeort. Hier suchten Kurgäste Heilung und Abstand vom Alltag. Wer nicht nur Ruhe und Erholung, sondern auch Spielspaß suchte, war in Bad Ems also perfekt aufgehoben. Im 19. Jahrhundert wurde der Ort gar zur Sommerresidenz von vielen Monarchen und Künstlern, darunter große Namen wie Kaiser Wilhelm I. und Alexander II. Von Bad Ems aus versandt Wilhelm I. die berühmte Emser Depesche, welche den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 auslöste. Im Jahr 1872 wurde die Spielbank geschlossen und erst 1987 wurde die Tradition fortgeführt. Heute steht das Gebäude des alten Kurhauses unter Denkmalschutz.

Events und Dresscode

Sonntags ab 19 Uhr finden in der Spielbank Bad Ems Sit’n’Go Poker Turniere statt und zwar in der Variante Texas Hold’em No-Limit. Mit dem Begriff Sit’n’Go beschriebt man, dass das Spiel dann beginnt, wenn sich genug Spieler am Tisch eingefunden ab. Jedes Turnier wird mit zehn Teilnehmern gespielt. Im Anschluss haben die Spieler dann noch die Möglichkeit, sich beim Cash-Game zu versuchen.

Anders als in vielen Casinos und Spielbanken ist in Bad Ems auch derjenige willkommen, der einfach nur einen kleinen Snack oder einen Drink einnehmen möchte. An der Bar kommen die Gäste ins Gespräch und für Geburtstagskinder hat die Spielbank ein ganz besonderes Angebot: Es wartet nicht nur ein freier Eintritt, sondern auch ein Glas Empfangssekt. Der Dresscode besteht aus gepflegter Kleidung. Für Fans des Legeren ist besonders toll, dass dabei kein Wert auf zu viel gelegt wird, so ist das Tragen einer Krawatte etwa ist nicht notwendig. Kurze Hosen und Sandalen gehören aber auch in Bad Ems nicht an den Spieltisch.

Zusammengefasst:

-Denkmalgeschütztes Kurhaus

-Historisches Ambiente

-Sit’n’Go Poker Turniere

-Deutsches Roulette

-Keine Spielpflicht

Die Spielbank Wiesbaden im Weinsaal des ehemaligen Kurhauses

Auch die Spielbank Wiesbaden gehört zu den größten und beeindruckendsten Casinos der Bundesrepublik. Es befindet sich im Weinsaal des ehemaligen Kurhauses. Das Spielcasino ist etwa 230 Jahre alt und zählte bereits Elvis Presley, Richard Wagner und weitere Berühmtheiten zu seinen Kunden.

In der Spielbank Wiesbaden können verschiedene Blackjack- und Roulette-Arten gespielt werden und es steht ein breites Angebot an Spielautomaten zur Verfügung. Die Automaten können teilweise bereits mit einem Cent gefüttert werden. Die höchsten möglichen Einsätze belaufen sich auf 10.000 Euro je Spiel (beim TouchBet-Live-Roulette). Darüber hinaus können Glücksspieler in der Spielbank Wiesbaden ihr Können im Poker unter Beweis stellen.

Die K1 Bar und das Joker’s Restaurant laden zu erfrischenden Getränken und vorzüglichen Speisen ein. VIP-Mitglieder genießen diverse Vorzüge. Hierzu gehört z.B. ein eigener Club. In dem Casino finden regelmäßig verschiedene Events und Specials statt. Es ist ganzjährig geöffnet - es schließt nur an sehr wenigen Feiertagen seine Pforten.

Wer die Spielbank Wiesbaden besuchen möchte, der sollte auch die Verhaltensregeln, den Dresscode und die Spielregeln kennen und einhalten. Auf angemessene Kleidung sollten die Herren und gleichermaßen die Damen somit großen Wert legen. Hemd, Sakko und optional Krawatte oder Fliege für den Herren und beispielsweise ein edles Kleid für die Dame sind hier angemessen und gerne gesehen. Dieses gilt für die klassischen Spiele, wie Roulette, Poker und Black Jack. An den Glücksspielautomaten ist wiederum auch, dem Anlass angemessene, Freizeitkleidung erlaubt. Diese sollte aber nicht zu leger ausfallen.