Die halbe Million ist erreicht

× Erweitern Gasometer Am 1. Dezember konnte das Gasometer seinen 500.000. Besucher begrüßen.

Mit Gabi Fischer aus dem Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn, in Begleitung ihres Mannes Erhard (Besucher 500.001) und ihrer Schwägerin Rosita Fischer (Besucher 499.999), wurde heute (Freitag) der mittlerweile 500.000ste Besucher im Gasometer begrüßt.

Nachdem in den letzten Tagen mehr Besucher als erwartet im weltweit größten 360°-Panorama ROM 312 des Künstlers Yadegar Asisi gezählt werden konnten, ging es jetzt doch schneller, als zunächst gedacht. Hoteldirektorin Andrea Scheidtweiler vom Betreiber Parkhotel Pforzheim, Projektleiter Johannes Schweizer und Betriebsleiterin Angelika Taudien überraschten die Jubiläumsbesucherin mit einem Blumenstrauß und einem Hotelgutschein für ein Wochenende im 4-Sterne-Superior-Hotel Parkhotel Pforzheim. Damit ist jetzt auch geklärt, wann der angekündigte Tag ist, an dem man –auch als Dank an das treue Publikum aus Pforzheim und der Region– den Gasometer ohne Eintritt öffnen wird: es ist der Samstag, 9. Dezember von 10-18 Uhr.

Aufgrund dieses Erfolgs und weil die Besucherzahlen weiterhin stimmen -sie sind immer noch beachtlich hoch und deutlich besser als beispielsweise im ersten Jahr nach der Eröffnung-, ist das begeisternde Panorama deshalb auch noch im kompletten nächsten Jahr (2018) im Gasometer Pforzheim zu bestaunen.

Der Gasometer bietet derweil in der Advents- und Weihnachtszeit wieder eine Fülle an Möglichkeiten und Angebote, um sich oder seinen Lieben eine Freude zu bereiten: von Weihnachtstreffen mit Familie, Freunden und Kollegen bis zu Panoramabesichtigungen mit Führung, Kaffee und Kuchen, Vesper oder weihnachtlichen Menüs reicht die Palette ebenso wie von möglichen Sektempfängen und anschließenden Adventsbuffets im Parkhotel Pforzheim.

Ein gern genutzter Geschenktipp sind auch die Gasometer-Gutscheine, die man neben dem Wert für den Eintritt auch noch individuell mit gastronomischen Angeboten aus dem Bistro verknüpfen kann. Die Gutscheine bekommt man an den bekannten Vorverkaufsstellen ebenso wie auf postalischem Weg gegen Vorkasse oder im Onlineshop. Infos und Preise findet man auf www.gasometer-pforzheim.de oder unter 07231-7760997.

Generell ist der Gasometer täglich von 10-18 Uhr geöffnet. An Weihnachten ist zwar am 24. Dezember geschlossen, dafür ist am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag offen. Am 31.12. ist zu, am 1. und 6. Januar dagegen geöffnet.