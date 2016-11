Die Silvesterparty: Feiern im Dormero Hotel Stuttgart

× Erweitern Silvester Party Dormero Hotel

Das Thema des fantastischen Dormero Silvesterspektakels lautet wie schon im vergangenen Jahr: »Black, white and red all over« und bietet mit mehreren Ticketvarianten die Möglichkeit, das perfekte, individuelle Silvesterarrangement zu finden. Die Party Tickets »Black«, »White«, oder »Red« beinhalten zum Begrüßungsaperitif auch ein festliches Silvesterbuffet, das den letzten Tag im Jahr feierlich und kulinarisch krönt. Das Entertainmentprogramm mit Live Musik lässt den Abend zu etwas ganz Besonderen werden. Neben einer festen Sitzplatzreservierung, einer Getränkepauschale bis 23 Uhr und einem Mitternachtssnack, kommt man bei diesen Tickets in den jeweiligen Bereichen wie im Red Grill – Das Restaurant (Rer), im Dormero Saal (White) und Raum Brighton (Black) voll auf seine Kosten.

Das Party Ticket »Silver« ist für diejenigen genau das Richtige, die sich nicht auf einen Bereich festlegen möchten und sowohl in der Sonderbar, als auch in der Churchillbar und White Lounge ein genüssliches Silvester feiern möchten. Die Party ist für alle Ticket-Kategorien ebenfalls frei zugänglich.

Vier Ticketvarianten bieten die Möglichkeit, das perfekte, individuelle Silvesterarrangement zu finden

Wer nicht nur im Dormero Hotel Stuttgart feiern, sondern auch übernachten möchte, kann auch das buchen. Für Early Birds gibt es ab 6.30 Uhr morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Langschläfer haben bis 14 Uhr beim Katerfrühstück die Möglichkeit genussvoll in den Tag zu starten.

Die »SchwabenQuellen«, die sich im Gebäudekomplex befinden, bieten zum Beispiel mit Spa sowie Innen- und Außenpool den perfekten Ein- und Ausklang einer ereignisreichen Partynacht. An Silvester sind die »SchwabenQuellen« von 10 bis 17 Uhr geöffnet, an Neujahr zwischen 12 und 22.30 Uhr. Ber

Sa. 31. Dezember, Dormero Hotel Stuttgart am SI-Centrum,

Infos und Reservierung unter Fon: 0711-7210, www.dormero.de