Ein Jahr Wilma Wunder

Heilbronn bekam vor einem Jahr einen ganz besonderen gastronomischen Zuwachs: Wilma Wunder, das Ganztagskonzept in der Sülmerstraße. Der Neuzugang ist eine Verwandlungskünstlerin: Je nach Tageszeit verwandelt sich Wilma in ein Café, ein Bistro, ein Restaurant und in eine Bar. Auch kulinarisch wurde an dieser Adresse neue Wege gegangen: Schon morgens werden die Gäste bei Wilma mit einem perfekten Start in den Tag begrüßt: Es gibt verschiedene Frühstücksvarianten, von gesund bis süß, mit frischem hausgebackenem Brot, ausgewählten Käse- und Wurstspezialitäten, Smoothies, hausgemachten Pausenbroten und feinen Kaffeespezialitäten aus der Grazer Hausrösterei. Außerdem erwartet Besucher jeden Sonntag ein toller Brunch.

»Unsere Wilma transportiert ganz bestimmte Werte, denn sie liebt zum Beispiel Hausgemachtes und ist der Region sehr verbunden. Dementsprechend kauft sie auch ihre Lebensmittel ein: Die Produkte werden sorgfältig und liebevoll ausgesucht und nach Möglichkeit von regionalen Händlern und aus artgerechter Tierhaltung bezogen – aus Respekt gegenüber Mensch und Tier. Wilma hat kein Alter, sie mag es gemütlich, aber trotzdem modern. Bei uns sollen sich die Gäste den ganzen Tag wohlfühlen können, deshalb wechselt auch das Ambiente, angepasst an die Tageszeit,« so Betriebsleiter Simon Robanus. Um den Anlass gebührend zu zelebrieren, gibt es im April viele tolle Specials, etwa den Geburtstag-Shot, das Geburtstags-Cookie, Quatsch mit Soße für die Kids, die Wilma Jutetasche, drei Cocktails und Wilmas Geburtstags-Schweinelendchen-Pfännchen zum Sonderpreis.

Ihr erstes Jahr feiert Wilma mit einer Birthay-Tanz-in-den-Mai-Party am 30. April. Die Besucher erwartet DJ-Sound sowie viele tolle Specials und Überraschungen. wol

Wilma Wunder Heilbronn

Sülmerstraße 40, 74074 Heilbronn, Fon: 07131-873405 www.wilma-wunder.de