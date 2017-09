Endlich Weindorf…

× Erweitern Foto: HMG/Roland Schweizer Weindorf Heilbronn Das Killiansmännle wacht bei Nacht über das Weindorf

Zum ersten Weindorfabend strömten die Besucher in Scharen und man hatte den Eindruck, dass viele den Start des fröhlichen Fests kaum erwarten konnten.

Pünktlich nach der Eröffnung startete dann auch gleich der große Weindorfumzug rund um das Rathaus. Oberbürgermeister Harry Mergel bezeichnete das Heilbronner Weindorf in seiner Eröffnungsrede als die „wichtigste Kommunikationsplattform“ und als „Symbol der Heilbronner Gemütlichkeit“. Beidem wurde das Fest gleich am ersten Abend gerecht.

Neue Stände gut angenommen

Nicht nur der frisch gekürte Herbstritter Professor Dr. Christhard Schrenk, der Direktor des Heilbronner Stadtarchivs, nutzte gleich den ersten Abend um mit Familie das 47. Weindorf zu erkunden. Ab 21 Uhr herrschte an allen 35 Ständen Hochbetrieb. Auch in der neuen Laube von Erwin Gollerthan in der Lohtorstaße war nach kurzer Zeit jeder Platz besetzt. Die XXL-Burger von Voltino Catering wurden vom Weindorfpublikum begeistert angenommen.

Der zusätzliche Weinstand am Hafenmarkt, der hier von Donnerstag bis Samstag das Fest erweitert, sei ebenfalls gut angenommen worden, berichtet der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch. „Der Versuch, die vornehmlich jungen Menschen dort wieder stärker in das Fest einzubinden scheint gelungen“, so Schoch.

Partystimmung trotz Regen

Insgesamt sind die Beschicker der Weinstände mit dem Auftaktwochenende zufrieden, berichtet Karl Seiter. Der Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg zeigt sich freudig überrascht, dass auch am Samstag trotz Regen noch „so viele Besucher kamen“. Dennoch fehlten den Weinständen nach diesem Wochenende 15 bis 20 Prozent Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahr. „Man muss aber immer bedenken, dass 2015 und 2016 wettertechnisch sehr gute Jahre waren“, ordnet Seiter diese Feststellung ein und blickt hoffnungsvoll auf die kommende Woche: „Wenn es trocken bleibt, ist dieses Minus noch gut aufzuholen“.

„Echte Weindorffans lassen sich ihren Samstag von ein paar Tropfen sowieso nicht verderben“, sagt Steffen Schoch. „Als Uniseven auf der Marktplatzbühne rockte, spielten Kleinigkeiten wie das Wetter keine Rolle mehr.“ Unter den Besuchern, die sich von ein bisschen Nass nicht die Laune verderben ließen, war am Samstagabend neben Innenminister Thomas Strobl auch EU-Kommissar Günther Oettinger.

DRK meldet bisher relativ ruhiges Fest

Das Deutsche Rote Kreuz meldet nach dem ersten Wochenende Einsatzzahlen, die für ein Fest dieser Größe „nicht relevant“ sind, meint Bereitschaftsleiter Karl-Heinz Schmitt. Es sei bisher eine recht ruhige Veranstaltung.

Weitere Programmhöhepunkte

Weitere Highlights im Weindorf-Programm sind die Wengerter-Weinproben, die am Montag, 11. September starten, die verdeckte Weinprobe am Dienstag, 12. September um 16 Uhr auf der Bühne am Marktplatz, das Seminar „Schokolade und Wein vom Gundelsheimer Chocolatier Eberhard Schell am Montag, 11, Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. September. Und natürlich gibt es jeden Tag Livemusik auf den Bühnen rund um das Rathaus. Alle Informationen zum Programm gibt es bei der Tourist-Information, Kaiserstraße 17 in Heilbronn.

Das Heilbronner Weindorf findet noch bis Sonntag, 17. September rund um das Rathaus statt. Mehr Informationen unter www.heilbronn-marketing.de