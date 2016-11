Energiegeladene Partynacht in der Schwabengarage Leonberg

× Erweitern Foto: Ernesto Marino Partynacht Schwabengarage

Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass es in der Schwabengarage Leonberg neben tollen Fahrzeugen der Marken Ford und Opel auch regelmäßig Spitzen-Party-Events zu feiern gibt. Bei der Partynacht mit der Partyband Good News in der Schwabengarage Leonberg kamen jedenfalls alle Musikfans, die Lust auf eine lange Partynacht hatten, wieder voll auf ihre Kosten. Ab 21 Uhr ging es im Showroom, der für diesen tollen Abend in eine Konzertarena und Partylocation mit großem Dancefloor, Bar und Lounge verwandelt wurde, so richtig los.

× 1 von 29 Erweitern × 2 von 29 Erweitern × 3 von 29 Erweitern × 4 von 29 Erweitern Leo × 5 von 29 Erweitern × 6 von 29 Erweitern × 7 von 29 Erweitern × 8 von 29 Erweitern × 9 von 29 Erweitern × 10 von 29 Erweitern × 11 von 29 Erweitern × 12 von 29 Erweitern × 13 von 29 Erweitern × 14 von 29 Erweitern × 15 von 29 Erweitern × 16 von 29 Erweitern × 17 von 29 Erweitern × 18 von 29 Erweitern × 19 von 29 Erweitern × 20 von 29 Erweitern × 21 von 29 Erweitern × 22 von 29 Erweitern × 23 von 29 Erweitern × 24 von 29 Erweitern × 25 von 29 Erweitern × 26 von 29 Erweitern × 27 von 29 Erweitern Good News × 28 von 29 Erweitern × 29 von 29 Erweitern Prev Next

Bei Welcome-Drinks, Longdrinks und Cocktails trafen sich Freunde und Kunden des Autohauses sowie andere Nachtschwärmer zum Meet and Greet und um 22 Uhr betrat dann die beliebte Party- und Rockcover-Band Good News die große Bühne. Sängerin Moni und Sänger Micha sowie die Multi-Instrumentalisten Klaus, Knut, Kümmi, Kris und Michi beschleunigten mit kernigen Rocksongs und erlesenen Stücken aus der aktuellen Radio-Frischetheke den Puls der Tanzenden und trieben ihnen mit ihrer energiegeladenen Performance den Schweiß aus allen Poren.

× Erweitern Partynacht Schwabengarage

Viele Gäste der gleichnamigen Partynacht in der Leonberger Innenstadt nutzten auch den kostenlosen Shuttle-Service ab dem Marktplatz Leonberg sowie ihr Eintrittsbändchen und stießen fröhlich zur Partynacht in der Schwabengarage Leonberg hinzu.

Markus Wahsner vom Veranstalter City Event in Ellhofen bei Heilbronn freute sich über die gelungene Party und die zahlreich erschienen Gäste: "Die Schwabengarage ist die perfekte Event-Location für Partynächte. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben erneut ihre Klasse und Einsatzfreudigkeit unter Beweis gestellt und wir arbeiten immer wieder gerne mit der Schwabengarage Leonberg zusammen. Dafür und für die absolut exzellente Stimmung bei diesem Top-Event möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Der rege Zuspruch hier bestärkt uns, hoffentlich auch im nächsten Jahr hier sein zu dürfen."

Weitere Informationen zur Schwabengarage Leonberg gibt es unter www.schwabengarage-leonberg.de, alle Events und Parties von City Event findet ihr hier.