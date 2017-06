Eröffnung des Carmen Würth Forums

× Erweitern Reinhold Würth Saal

Wer im vergangenen Jahr auf der B 19 zwischen Künzelsau und Schwäbisch Hall unterwegs war, konnte beobachten, wie gegenüber von Würths Firmengelände eine moderne Kongress- und Veranstaltungshalle entstand. Nach dem feierlichen Spatentisch im Dezember 2015 steht nun ein Jahr und acht Monate nach Baubeginn, am 18. Juli die Einweihung des Carmen Würth Forums bevor. An diesem Tag feiert die Namensgeberin Carmen Würth, Ehefrau von Reinhold Würth, ihren 80. Geburtstag. Mit dem 58,5 Millionen Euro teueren Projekt investiert der Würth-Konzert in den Standort Künzelsau-Gaisbach. Entworfen vom britischen Architekten David Chipperfield soll es als ein Ort der Begegnung dienen.

Ort der Begegnung

Auf dem 11.000 Quadratmeter Fläche umfassenden Komplex befindet sich unter anderem eine Veranstaltungshalle, die für 2500 Sitzplätze ausgelegt ist, ein 1750 Quadratmeter großer Kammerkonzertsaal mit 600 Sitzplätzen sowie ein Foyer und eine Galerie die rund 500 Sitzplätze bietet. Ob Kongresse, Konferenzen, Konzerte, Messen, Ausstellungen oder Freiluftveranstaltungen – die multifunktionale Veranstaltungsstätte mit rund 160 Räumen bietet dank modernster Technik und räumlicher Flexibilität viele Möglichkeiten. Als ein Ort der Begegnung, der Inspiration und des Austauschs konzipiert, sollen hier Kunst und Kultur Raum finden. »Das Kultur- und Kongresszentrum ist Begegnungsstätte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns sowie für die Region. Es freut uns sehr, dass das Zentrum den Namen von Carmen Würth tragen wird. Niemand könnte durch sein Wirken besser beschreiben, wie wichtig es ist, Raum zu schaffen für Dialog, Begeisterung und Freude. Mit seiner Eleganz und Ruhe integriert sich das Gebäude in besonderer Weise in die gewachsene Landschaft«, so Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe.

Genutzt wird die Kongress- und Veranstaltungshalle hauptsächlich für Firmen- und Kulturveranstaltungen von Würth. Zudem haben Gemeinden und Kommunen, Firmen und Sportvereine die Möglichkeit das Forum für eigene Veranstaltungen zu mieten.

Open-Air Veranstaltungen

Dem Gebäude schließt sich im Außenbereich eine große Freifläche, mit Platz für bis zu 10.000 Besucher an, die den perfekten Rahmen für Open-Air-Events ermöglicht. Für die Einweihung des neuen Festivalgeländes wurde kein geringerer als Weltstar Sting verpflichtet. Der ehemalige Frontmann von Police wird am 23. Juli beim Würth-Open-Air auftreten. Am Vortag ist der Deutsch-Rapper Cro dort live zu sehen. Am 21. Juli stellen sich in Rahmen der Eröffnungswoche auch die neu gegründeten Würth Philharmoniker erstmals der Öffentlichkeit vor. Als Gastdirigent konnte für diesen Abend der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, Kent Nagano, verpflichtet werden. Am 12. August findet außerdem ein Konzert vom Hohenloher Kultursommer statt. Sabine Meyer an der Klarinette, Wolfgang Meyer und Reiner Wehle an der Klarinette und dem Bassetthorn und Kalle Randalu am Klavier werden unter anderem Mendelssohns Konzertstücken Nr. 1 und Nr. 2 darbieten. Zudem findet vom 11.-27. August die Ausstellung »Das neue Bild vom Nachbarn Mars« in den Räumlichkeiten des Carmen Würth Forums statt.