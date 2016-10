Weihnachtsmarkt Reutlingen: Erlebnisreiche Adventszeit

× Erweitern Weihnachtsmarkt Reutlingen

Annähernd 100 Aussteller präsentieren sich in der Altstadt, rund um die Marienkirche, auf dem Weibermarkt und in der Oberen Wilhelmstraße (Fußgängerzone) bis hin zum Albtorplatz und machen Appetit auf Weihnachten. Glitzernder Baumschmuck, Eislaufbahn mit Aktivitäten, Märchen-Erzählungen in der Pfadfinderjurte und täglich ab dem 1. Dezember um 16.30 Uhr der Nikolaus mit Geschichten und Geschenken für die Kleinen. Der visuelle Adventskalender am Naturkundemuseum (einmalig auf einem deutschen Weihnachtsmarkt) bietet täglich Überraschungen, die um 17.30 Uhr verlost werden und in der Mitmach-Werkstatt hinter der Marienkirche kann man kreativ werden. Natürlich darf auf einem Weihnachtsmarkt eine Weihnachtskrippe ebenso wenig fehlen wie kulinarische Köstlichkeiten, die man in beheizten Hütten genießen kann. So macht die Adventszeit gleich noch viel mehr Spaß.

Reutlinger Weihnachtsmarkt Do. 24. November bis Do. 22. Dezember, Mo. bis Sa. 10.30-20.30 Uhr, So. 11-20 Uhr Innenstadt, Reutlingen www.weihnachtsmarkt-reutlingen.de