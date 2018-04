Eröffnungsfestivalwoche des Stuttgarter Stadtpalais

Foto: arge lola Stadtpalais

Elektroparty und Kinderfest, Rollerdisco und Kulturdebatte, Klassikkonzert und Stadtentwicklung – das Programm des Eröffnungsfestivals „Welcome to the Stadtpalais“, das vom 14. bis 22. April ins neue Museum für Stuttgart einlädt, ist so vielseitig wie diese Stadt.

Nachdem Oberbürgermeister Fritz Kuhn zuvor das Stadtpalais mit geladenen Gästen eröffnet hat, schließt der Kulturbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Fabian Mayer, am 14. April um 10 Uhr die Türen für die Öffentlichkeit auf. Dann dürfen die „Museumspiraten“ das Palais entern und das große Kinderfest kann beginnen. Große und kleine Stuttgarter können bis 18 Uhr bei vielen Mitmach-Aktionen das Stadtpalais – Museum für Stuttgart kennenlernen.

Während des Eröffnungsfestivals ist der Eintritt in die Ausstellungen, für die täglich mehrmals stattfindenden Führungen sowie für alle Veranstaltungen kostenfrei. Ausnahmen sind die Palais-Partys ab 22 Uhr.

Im 1. Obergeschoss beleuchtet die Dauerausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichten“ die städtische Geschichte seit Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart aus vielen Perspektiven.Im riesigen Stadtmodell wird das Stuttgart der Gegenwart zum multimedialen

Erlebnis. In den Stadtgesprächen über Pressefreiheit, Elektrifizierung oder Hip-Hop kommen die Stuttgarter von damals in Hörspielen und spannenden Objekten zu Wort. Die interaktiven Stationen „Geist“ und „Gestalt“ lassen Gebäude und Dinge aus Stuttgart ihre Geschichte erzählen – vom Filderkohl bis zum Schloss Solitude. Stücke aus den letzten 200 Jahren Stuttgarter Vergangenheit entfalten in den Jahrhunderträumen ihre authentische Magie. Alles dreht sich hier um die Fragen: Was macht Stuttgart so besonders? Wie waren und sind die Stuttgarter denn nun? Und wie wird man eigentlich zum Stuttgarter?

Im 2. Obergeschoss heißt es Augen zu, Ohren auf. Denn das könnte das Motto dieser ganz besonderen Erlebnisausstellung sein, die mit größter Vorsicht zu betreten ist: Hier ist es stockdunkel. So können sich die Besucher voll und ganz auf das Hören und den Klang

der Stadt einlassen. Hier erlebt man, was Körperschall bedeutet, lernt, wie Lärm und Gegenlärm sich auslöschen können – und hört ganz genau hin: Welches Geräusch macht eigentlich die Stille? Welches der Schwarzwald? Und wie unterschiedlich klingt Stuttgart bei Tag und bei Nacht. Aus unzähligen Klangspuren kann hier selbst der „SOUND OF STUTTGART“ gemixt werden. Oder man übt sich in Stuttgarter Mundart, bevor man am Ende der Ausstellung Stuttgart mit den eigenen Händen selbst vertont. Die Ausstellung wird zum urbanen Science-Center für den „SOUND OF STUTTGART“!

Im Salon Sophie im Erdgeschoss fragt das räumliche Zukunftsbarometer „Stuttgart und Du 2038“ fragt die Besucher nach ihren Erwartungen für die eigene Zukunft und die der Stadt Stuttgart. Werden Sie 2038 in Stuttgart leben? Ist Stuttgart 2038 autofrei? Leben 2038 mehr oder weniger Menschen in Stuttgart? Ernähren Sie sich im Stuttgart des Jahres 2038 gesünder? Diese Fragen nehmen die eigenen Vorstellungen von der persönlichen Zukunft in den Blick. Mit den Antworten der Besucher entsteht eine Art Stimmungsbarometer: Die Zukunftsampel im Zentrum der Ausstellung wertet die Abstimmungsergebnisse live aus und zeigt, wie optimistisch oder schwäbisch-pessimistisch die Stuttgarterinnen und Stuttgarter in die Zukunft gehen.

Auf die kleinen Besucher des STADTPALAIS wartet mit dem Stadtlabor ein eigenes Reich, in dem sie in der Kinderausstellung „BAU MIT" zu Städteplanern, Architekten, Ingenieuren und Handwerkern ihrer eigenen Stadt werden. Mit Helmen ausgestattet, lösen sie entweder spannende Aufgaben oder bauen einfach drauf los. Es müssen Grünflächen und Baugebiete ausgewiesen, und Gebäude sowie Straßen und Plätze errichtet werden. Als Lohn der städtebaulichen Mühen erwacht die gerade gebaute Stadt zum multimedialen Leben und es gibt Gelegenheit, das eigene Werk zu bewundern. Da schon bald der nächste kleine Städteplaner bereitsteht, gilt es zum Abschluss das Gebaute mit einer riesigen Abrisskugel wieder einzureißen. Ein ebenso großer Spaß wie das Bauen zuvor!

Mit der Eröffnung des Museums wird aus dem Wilhelmspalais das STADTPALAIS und aus dem Wohnhaus des Königs ein Haus für die Stadt und seine Bürgerinnen und Bürger. In dieser fassadenfüllenden Lichtskulptur der beiden Künstler Philipp Kaiser und Dominik Schatz von Lichtgestalten entern und erkunden „LichtGestalten“ ihr STADTPALAIS vom 14.04 bis zum 22.04. Vor allem nachts entsteht so ein spannendes Wechselspiel zwischen Architektur und Skulptur.

Zusammen mit bekannten und unbekannten, kleinen und großen, armen und reichen Stuttgartern geht es auf Video-Tour durch die „Stuttgarter Stadtgeschichten“. Alle Erzähler – vom Hip-Hop-Musiker Max Herre bis zum Trottwar-Verkäufer Thomas Schuler – haben ihre Lieblingsstücke ausgewählt und erzählen von ihrem ganz persönlichen Stuttgart. So unterschiedlich wie die Protagonisten selbst sind auch ihre Führungen. Ab 14.04.2018 ist der Mediaguide im App Store und im Google Play Store zum Download für Smartphones und an der Museumstheke zur Ausleihe erhältlich.

Auch für gute Bewirtung wird gesorgt: Im „drinnen & draußen“ heißt die Wagenhallen GmbH die Gäste im STADTPALAIS willkommen. Getreu dem namensgebenden Motto werden Sie „drinnen & draußen“ bis in die Nacht hinein mit regionalen Spezialitäten verwöhnt und mit aufregenden Veranstaltungen an den Wochenenden unterhalten.

14. bis 22. April 2018, täglich ab 10 Uhr

Täglich:

> Stadtpalais-Führungen mit allen Ausstellungen jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr

> Führungen durch die Ausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichten“ um 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18.30 Uhr

Programm:

SA / 14.04.2018

10 Uhr Eröffnung Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer schließt gemeinsam mit dem Direktor des STADTPALAIS, Dr. Torben Giese, die Türen des neuen Museums für Stuttgart auf. Damit geben die beiden den Startschuss für das Eröffnungsfestival „Welcome to your STADTPALAIS“. Ab geht’s ins Museum!

10-18 Uhr Kinderfest „Museumspiraten": Das STADTPALAIS ist ein Museum für alle. Gleich an seinem ersten Öffnungstag feiern hier die „Museumspiraten" ein großes Kinderfest. Während die Erwachsenen das Museum erkunden, entern die kleinen Besucher mit Hilfe von Seilen und Takelage das Haus – und erobern ihr Stadtlabor mit der Mitmachbaustelle BAU MIT. Das Foyer wird zum Lager der mutigen Piraten, die mit Augenklappen umherstreifen. Und vor der Türe liegt das große Piratenschiff vor Anker.

11-12 Uhr „Take-Off Mediaguide" – Der Mediaguide macht bekannte und unbekannte Stuttgarterinnen und Stuttgarter zu multimedialen Führern durch die „Stuttgarter Stadtgeschichten". Gemeinsam mit Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer und Direktor Dr. Torben Giese drücken nun einige der Protagonisten den Startknopf für diese ganz besonderen Museumsführungen.

19 Uhr Gesprächsabend „Der Weg zum Stadtpalais!" mit Prof. Dr. Anja Dauschek, Leiterin des Planungsstabs für das Stuttgarter Stadtmuseum bis 2016 und Chefin des Altonaer Museums in Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Müller, Initiativgruppe Stadtgeschichte, Bettina Klett, Freundeskreis des Stadtmuseums, Dr. Torben Giese, Direktor des Stadtpalais moderiert von Tim Schleider, Kulturchef der Stuttgarter Zeitung. Über zehn Jahre dauerte es von der ersten Idee eines Stadtmuseums für Stuttgart bis zur heutigen Eröffnung des STADTPALAIS. In der Zwischenzeit ist viel passiert – so zog etwa die Stadtbibliothek ins neue Gebäude am Mailänder Platz, das Wilhelmspalais stand leer. Ein wichtiger Motor für die Diskussion um die Notwendigkeit eines Stadtmuseums war von Anfang an bürgerschaftliches Engagement. Heute erinnern sich die Wegbereiter an die vergangenen zehn Jahre und klären im Gespräch mit Moderator Tim Schleider wie wichtig eine historische Selbstvergewisserung für Stuttgart ist.

22 Uhr „Rollerdisco mit DJ Friction": In einem Museum Rollschuh laufen? Auch das ist möglich im Foyer des STADTPALAIS. Bei der „Rollerdisco mit DJ Friction" bitten die Stuttgart Valley Rollergirls, die amtierenden Deutschen Meisterinnen im Roller-Derby, zum Tanz auf Rollen. Den passenden Sound dazu haut der Stuttgarter DJ Friction aus den Boxen. Rollschuhe können vor Ort ausgeliehen werden, eine Prise Talent muss jeder selbst mitbringen.

SO / 15.04.2018

16 Uhr Konzert: Generalmusikdirektor Dan Ettinger, Fabio Martino und Solisten der Stuttgarter Philharmoniker spielen Kompositionen aus der Entstehungszeit des Wilhelmspalais, als das Gebäude den Prinzessinnen Marie und Sophie von Württemberg als Wohnsitz diente: Clara Schumann (1819–1896), Klaviertrio g-Moll, erster Satz; Robert Schumann (1809–1856), Klavierquintett Es-Dur und Johannes Brahms (1833–1897), Walzer für Klavier zu vier Händen.

MO / 16.04.2018

19 Uhr Kann Stuttgart ‚cool‘ werden? Eine Stadtregion auf der Suche nach ihrer Identität: Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Andreas Hofer und Prof. Fabienne Hölzer von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste

DI / 17.04.2018

19 Uhr Podiumsgespräch „Stuttgarter Weg: Interkultureller Mythos oder Realität?“: Die Landeshauptstadt hat mit dem „Stuttgarter Weg“ eine eigene besondere Strategie bei der Integration ihrer Mitbürger beschritten. Ihr Credo: Alle Menschen, die hier leben sind Stuttgarterinnen und Stuttgarter, ganz egal woher sie kommen. Auf dem Podium diskutieren Wegbereiter des Stuttgarter Modells sowie Bürgerinnen und Bürger darüber, welche Bedeutung ein Migrationshintergrund für den Einzelnen hat. Im Fokus stehen die persönlichen Geschichten: Was macht es heute aus ein Stuttgarter oder eine Stuttgarterin zu sein?

MI / 18.04.2018

19 Uhr Gesprächsabend „Stuttgart und sein VfB“: Die Ausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichten“ zeigt unterschiedliche Ansätze sich mit seiner Heimatstadt zu identifizieren. Für viele besonders wichtig: der VfB Stuttgart. Das Podiumsgespräch versteht sich als Fortsetzung der musealen Erzählung und fragt nach der Bedeutung des VfB Stuttgart für die Stadt. Die Gäste, darunter aktuelle und ehemalige Profis, Funktionäre und Fans, erzählen von ihren ganz persönliche Perspektiven auf den Verein und verraten wie wichtig der Fußball für die Identifizierung mit Stuttgart als Heimat ist.

DO / 19.04.2018

19 Uhr Vortrag „The making of – Die Ausstellung im STADTPALAIS entsteht" von Dr. Edith Neumann (Stadtpalais – Museum für Stuttgart) und Ingo Zirngibl (Jangled Nerves)

FR / 20.04.2018

19 Uhr Vortrag „Sound of SOKO Stuttgart: Ton ab!": Die Schauspieler der ZDF-Serie „Soko Stuttgart“ (Bavaria Fiction GmbH) und Sounddesigner Andreas Knüpfer erzählen von ihren Erfahrungen rund um das Thema Fernsehen, Film und Ton. Das Publikum erfährt so einiges vom Alltag am Set und aus der Postproduktion – und auch Spezielles zum Sound der Stadt Stuttgart. Die Besucherinnen und Besucher können dabei selbst zum Foley-Artist, also zu einem Geräuschemacher, für Stuttgart werden: Es gilt für Szenen der Kult-ZDF-Serie „SOKO Stuttgart“ den richtigen Ton zu suchen.

SA / 21.04.2018

23 Uhr Party „20 Jahre Turntablerocker“: In der ständigen Ausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichten“ dürfen natürlich auch zwei der berühmtesten Söhne der Stadt nicht fehlen: Michi Beck und Thomilla. Zwar hat einst alles mit Hip-Hop angefangen, doch längst stehen die zwei TURNTABLEROCKER für allerfeinsten Elektro. Heute feiern die beiden ihr 20stes Bühnenjubiläum im Foyer des neuen Museums mit, na klar, elektronischem Sound. Stuttgart, komm tanzen!

SO / 22.04.2018