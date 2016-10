Es spukt im Allgäuer Skyline Park

× Erweitern Halloween

Für alle Horror-Fans bietet der Skylinepark dieses Jahr eine besondere Halloween Attraktion. Ab dem 22. Oktober gibt der „Zirkus Transylvania“ ein Gastspiel in Bayerns coolem Freizeitpark.

In Zusammenarbeit mit den Skyfans entsteht ein thematisiertes Horror Labyrinth mit Live-Akteuren. In kleinen Gruppen dürfen mutige Besucher ab 14 Jahren einen Blick hinter die Kulissen eines Zirkus werfen, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Es erwarten euch unheimliche Artisten, Horror-Clowns und Kreaturen aus einer anderen Welt, die dafür sorgen werden, dass euch das Blut in den Adern gefriert!

Beim fröhlichen Geisterspaß ist sowohl für die großen als auch die kleinen Halloweenfans ein buntes Programm geboten. Außerdem schnitzen Hexen und andere düstere Gestalten mit den Kindern Kürbisse und schminken diese ebenfalls zu schaurigen Gestalten. Auch dieses Jahr wird es wieder den einzigartigen „Halloway“ geben, der dieses Jahr noch größer und schauriger ist. Auf den Spuren des Grauens führt er mit einer spannenden Rallye durch den Skyline Park und gibt so einige Rätsel auf. Unter allen erfolgreichen Rallye-Teilnehmern werden tolle Preise verlost.

An den beiden Samstagen, 22. und 29. Oktober, haben wir jeweils verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr mit vollem Fahrbetrieb. Samstags startet nach Einbruch der Dunkelheit die Fackelwanderung durch den Skyline Park und eine atemberaubende Feuershow gestaltet den krönenden Abschluss eines gespenstischen Veranstaltungstages.

Beim Familien-Halloween erwarten euch außerdem Graf Bartula und sein Gefolge.

Kostümierte Besucher erhalten an folgenden Tagen ermäßigten Eintritt:

Samstag, 22. und Sonntag, 23. Oktober sowie

Samstag, 29. Sonntag, 30. und Montag, 31. Oktober

Personen unter 150 cm: 15,00 Euro (anstatt 20,00)

Personen über 150 cm: 20,00 Euro (anstatt 26,00)