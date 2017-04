Fassanstich im Jägerhaus

× Erweitern Fassanstich 2017 OB Harry Mergel eröffnet die Biergartensaison im Jägerhaus

Am Sonntag, 2. April war es endlich so weit. Bei Sonnenschein und frühlingshaftem Wetter wurde feierlich mit einem Fassanstich die Biergartensaison im Jägerhaus eröffnet.

Geübt schlug Oberbürgermeister Harry Mergel das Fass an und eröffnete somit den höchstgelegenen Biergarten des Stadt- und Landkreises Heilbronn. Neben kühlem Bier und kulinarischen Genüssen wird es auch 2017 im Jägerhaus ein buntes kulturelles Programm geben, so nehmen The Blue Band Quartett am 29. April die Besucher mit auf eine musikalische Reise durch alle Musikrichtungen.