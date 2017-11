Faszinierende Feuershow beim 5. Winterzauber auf Monrepos

× Erweitern Winterzauber Domäne Monrepos

Das barocke Seeschloss Monrepos mit dem Park und anliegenden See in Ludwigsburg ist die romantisch-stilvolle Kulisse für den Winterzauber, der rund sechs Wochen vor dem Fest auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmt. Ganz in Ruhe können sich die Besucher von mehr als 80 regionalen und nationalen Anbietern inspirieren und von kulinarischen Genüssen verführen lassen.

Das karitative Projekt „Herzenssache“ wird von dem Aussteller Jochen Maas unterstützt, der mit seinen maas-art-Sternen, bestückt mit Svarowski-Steinen oder hell beleuchtet mit LEDs, weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt ist. Pro verkauftem Stern geht ein Spendenbetrag an Institutionen in Baden-Württemberg, Rheinpland-Pfalz und im Saarland.

Vielseitiges Rahmenprogramm für Jedermann – Feuershow lässt Atem stocken

Atemberaubend ist die Feuerweltenshow am Eröffnungstag um 18 und 19 Uhr. Ein lichtervoller Walking Act der Feuerkünstler mit Feuerstäben und -seilen startet um 18 Uhr rund um das Schlösschen. Um 19 Uhr lassen sie den Platz unterhalb vorm See in einem Flammenmeer mit Funkenregen und Feuerflocken hell erleuchten. Mystische Musik sorgt für die märchenhafte Stimmung bei der Feuer- und Glanzwelt im Abendlicht zu den schnellen Bewegungen der Feuerakrobaten.

Rustikaler geht es beim Showsägen vorm Monrepos-See zu. Der Holzartist Uwe Köhle gestaltet vor den Augen der Besucher Holzelemente aus großen Baumstämmen mit einer Motorsäge. Wie aus Anis, Zimt und Kerzen sowie Naturmaterialien duftende, schöne Weihnachtskränze entstehen, kann man bei Floristikvorführungen der Floralen Werkstatt erleben. Inspiration für den hauseigenen Türschmuck findet man bei Ulrike Wenzel, die aus Elementen aus dem eigenen Garten individuelle Türkränze gestaltet.

Angenehmer Kaffeeduft dringt in die Nase beim Kaffeerösten bei der mobilen kleinen Röstmanufaktur von „Pervoi…!“. Kellerführungen gewähren Einblicke ins traditionelle, benachbarte Weingut Herzog von Württemberg. Sie finden am Freitag um 14 und

17 Uhr statt sowie am Samstag und Sonntag jeweils um 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr.

Musikalisch sorgt am Samstag ab 17 Uhr das Acoustic-Swing-Orchestra für beschwingte Stimmung mit mitreißenden Saxophon- und Gitarrenklängen. Rock, Pop, Swing oder Dixiland: Das Acoustic Swing Orchestra beherrscht jede Musikrichtung aus dem Effeff.

Sterntaler und Zauberwaffeln für die jüngsten Besucher

Grimms Märchen Sterntaler steht im zauberhaften Mittelpunkt in der kostenlosen Kinderbetreuung. Aus Glitzerpapier werden dort fantasievolle Sterne und Figuren gebastelt. Zusätzlich gibt es Zauberwaffeln am Stiel am Stand von Boa Vista ab 17 Uhr jeweils am Freitag und Samstag.

Geöffnet ist der Winterzauber auf Schloss Monrepos Freitag und Samstag, 10. und

11. November, jeweils von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 11 bis

18 Uhr. Der Eintritt beträgt 9,- Euro, ermäßigt 7,- Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren haben freien Eintritt.

Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.

Weitere Informationen sowie Impressionen sind unter www.winterzauber-messe.de zu finden.

× Erweitern Winterzauber Domäne Monrepos

Rahmen- und Unterhaltungsprogramm

Freitag, 10. November

11:30 Uhr Presseempfang mit anschließendem offiziellen Rundgang

13:00 & 15:30 Uhr Showsägen - Vorführung von Uwe Köhle

Bei Uwe Köhle dürfen kranke Bäume weiterleben, indem er sie kunstvoll gestaltet und in Szene setzt. Schauen Sie dem Holzkünstler dabei zu, wie er kreativ mit der Motorsäge seine Holzelemente gestaltet und das vor der traumhaften Kulisse des Sees. Entdecken Sie auch seine fertigen Arbeiten im Schlosseingang. (S02)

14:00 & 17:00 Uhr Weingut Herzog von Württemberg – Führung durch den herzoglichen Weinkeller

Nehmen Sie an der traditionellen Kellerführung des Weinguts Herzog von Württemberg auf dem Gelände der Domäne Monrepos teil. Treffpunkt ist am Stand des Weinguts (WZ12). Entdecken Sie in der Vinothek des jahrhundertealten Weingutes erlesene Weine. Öffnungszeiten: 10:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 21:00 Uhr

18:00 & 19:00 Uhr Einzigartige Feuerkunst

Erleben Sie Feuerelemente aus Poi, Stäben, Feuerseilen und spektakulären Funkeneffekten. Atmosphärische Feuer-skulpturen tauchen den Schlossplatz in ein leuchtendes Meer aus Feuerflocken, verzaubern mit märchenhaftem Funkenregen und entführen so in eine Welt aus Licht und Glanz.

Die erste Feuershow beginnt um 18:00 Uhr mit einem Walking Act rund um das Schloss. Um 19:00 Uhr bespielen Feuerwelten die Bühne unterhalb des Schlosses.

Samstag, 11. November

12:30, 14:30 & 16:30 Uhr Weingut Herzog von Württemberg – Führung durch den herzoglichen Weinkeller

Nehmen Sie an der traditionellen Kellerführung des Weinguts Herzog von Württemberg auf dem Gelände der Domäne Monrepos teil. Treffpunkt ist am Stand des Weinguts (WZ12). Entdecken Sie in der Vinothek des jahrhundertealten Weingutes erlesene Weine. Öffnungszeiten: 10:00 bis 16:00 Uhr

13:00 & 15:30 Uhr Showsägen - Vorführung von Uwe Köhle

Bei Uwe Köhle dürfen kranke Bäume weiterleben, indem er sie kunstvoll gestaltet und in Szene setzt. Schauen Sie dem Holzkünstler dabei zu, wie er kreativ mit der Motorsäge seine Holzelemente gestaltet und das vor der traumhaften Kulisse des Sees. Entdecken Sie auch seine fertigen Arbeiten im Schlosseingang. (S02)

Ab 17:00 Uhr Acoustic-Swing Orchestra

Ob Swing, Dixiland oder Rock- und Popoldies – die Musiker vom Acoustic Swing Trio fühlen sich in mehreren Musik-richtungen zu Hause. Lassen Sie sich von mitreißenden Saxophon- und Gitarrenklängen verzaubern.

Sonntag, 12. NOVEMBER

12:30, 14:30 & 16:00 Uhr Weingut Herzog von Württemberg – Führung durch den herzoglichen Weinkeller

Nehmen Sie an der traditionellen Kellerführung des Weinguts Herzog von Württemberg auf dem Gelände der Domäne Monrepos teil. Treffpunkt ist am Stand des Weinguts (WZ12). Entdecken Sie in der Vinothek des jahrhundertealten Weingutes erlesene Weine. Öffnungszeiten: 11:00 bis 16:00 Uhr

13:00 & 15:30 Uhr Showsägen - Vorführung von Uwe Köhle

Bei Uwe Köhle dürfen kranke Bäume weiterleben, indem er sie kunstvoll gestaltet und in Szene setzt. Schauen Sie dem Holzkünstler dabei zu, wie er kreativ mit der Motorsäge seine Holzelemente gestaltet und das vor der traumhaften Kulisse des Sees. Entdecken Sie auch seine fertigen Arbeiten im Schlosseingang. (S02)

GANZTÄGIGE DEMONSTRATIONEN AN ALLEN VERANSTALTUNGSTAGEN

Floristik-Vorführung Entdecken Sie am Stand der Floralen Werkstatt von Anne-Kathrin Faiss, wie Sie kreativ mit Naturmaterialien wie Pinien und Granatäpfeln Schönes für Ihr Zuhause gestalten können. Aus Kerzen, Zimt und Anis werden hier weihnachtlich duftende Kränze gebunden. (WZ28)

Pervoi…! Schauröstung Gönnen Sie sich eine frisch zubereitete Kaffeespezialität und erleben Sie die duftende Verwandlung des Rohkaffees zum hocharomatischen Röstkaffee bei der kleinen mobilen Röstmanufaktur von Pervoi…! Praktische Tipps und zertifiziertes Fachwissen erhalten Sie von Barista Frank Münzenmaier. (K06)

Türschmuck gestalten Gedreht oder geflochten – der selbstgemachte Türkranz verschönert jeden Eingang im Winter. Gestalten Sie mit Materialien aus dem eigenen Garten und Fundstücken aus der Natur wunderschöne Kränze. Lassen Sie sich von Ulrike Wenzels Kreativität anstecken und erlernen Sie, wie man Kränze bindet. (WZ35)

Live-Plasmaschneiden Norbert Ording führt Ihnen vor, wie er mit einem Plasmaschneider stilvolle Rostobjekte für Ihren Garten kreiert. Lassen Sie sich von seinen Kunstobjekten inspirieren und entwerfen Sie Ihre individuelle Gartendekoration. (WZ22)

SPIEL & SPAß FÜR KINDER

Auch unsere jüngsten Besucher werden beim Winterzauber unterhalten.

In diesem Jahr wird es märchenhaft in der Kinderbetreuung. Im Pavillon des Paradies-Gärtchens hat Linda Brooke-Zoller etwas ganz Besonderes vorbereitet. Während die Eltern entspannt durch die Ausstellung flanieren, basteln unsere kleinen Gäste Sterne und Figuren aus Glitzerpapier, ganz nach Grimms Märchen Sterntaler. Gerne leisten wir Hilfestellung beim Anfertigen.

Die Kinderbetreuung ist für die Besucher des Winterzaubers kostenfrei. (WZ11)

Besonderes Highlight am Freitag und Samstag! Ab 17:00 Uhr können sich unsere jüngsten Besucher ihre eigene Leckerei am Stand von Boa Vista zusammenstellen. Jedes Kind erhält am Eingang einen Gutschein für eine Zauberwaffel am Stiel. Diese kann individuell verfeinert werden.