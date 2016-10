Festliches Weihnachtsdorf in Dettingen

× Erweitern Weihnachtsmarkt Dettingen

Am ersten Adventwochenende findet in der Ortsmitte rund um den Marktplatz und das Bürgerhaus wieder der traditionelle Dettinger Weihnachtsmarkt statt. Mit seinen weihnachtlich geschmückten Hütten, den vielen Weihnachtsbäumchen und den vorweihnachtlichen Aktionen entwickelt sich der Ortskern der Ermstalgemeinde zu einem romantischen, kleinen Weihnachtsdorf. Die Angebote reichen von kunsthandwerklichen Artikeln über Schaffelle bis hin zum Gold– und Silberschmuck. Außerdem können Kerzen, Adventskränze und -gestecke, Puppenkleider, Stricksocken, diverse weihnachtliche Dekoartikel, auch im Shabby Chic Look, und vieles mehr bestaunt und erworben werden. Wer nach einem ausgiebigen Marktbummel Hunger verspürt, kann diesen bei den Dettinger Gastronomen oder Vereinen stillen. Mit jeweils 24 Überraschungen pro Markttag wartet ein Riesen–Adventskalender auf die Besucher.

26. Dettinger Weihnachtsmarkt Sa. 26. November, 14-20 Uhr,

So. 27. November, 11-19 Uhr, Ortsmitte, Dettingen an der Erms,

www.dettingen-erms.de