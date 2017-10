2. MORITZ Oktoberfest mit hochkarätigen Bands

× 1 von 4 Erweitern Oktoberfest 1410-257.JPG www.moritz.de × 2 von 4 Erweitern Oktoberfest 1410-210.JPG www.moritz.de × 3 von 4 Erweitern Oktoberfest 1410-319.JPG www.moritz.de × 4 von 4 Erweitern Oktoberfest 1410-108.JPG www.moritz.de Prev Next

Schunkeln, Feiern und das Bier floss in Maße: An vier Tagen feierte MORITZ vom 6. bis 14. Oktober an seinem Verlagssitz in Ellhofen mit Top-Stimmungsbands sein zweites Oktoberfest.

Nach dem spritzigen Fassanstich durch Eduard Popp am Freitag, 6. Oktober hieß es »O‘zapft is« zum MORITZ Oktoberfest 2017. Im großen Festzelt und im Party-Stadl in der MORITZ-Eventhalle regten von nun an die angesagtesten Festzeltbands das Publikum, dass sich extra stilecht in Schale geschmissen hatte, zum Schunkeln und Tanzen an. Zuvor durfte jedoch noch bei Hendl, Hax'n, Vesperplatte und bayrischem Bier zünftig geschmaust werden, ehedem es zum Tanzen auf die Bänke ging.

Reset - Die VollXrocker ließen sich nicht lumpen und starteten am Freitag die Gaudi. Die Band brachte unter anderem schon das Festzelt der Cannstatter Wasen zum Kochen und so dauerte es auch an diesem Abend nicht lange, bis die Profis mit ihrer Show aus Pop, Volksrock, Schlager und Volksmusik das Publikum auf ihrer Seite hatten. Mit der Partyband Milestone am Samstag, 7.10. kam erneut waschechte Wasenstimmung auf. Die sechs Musiker rockten das pickepacke volle Zelt mit ihren Fetenhits, die laut von den Gästen mitgegrölt wurden. So manchen hielt es dabei nicht mehr in seinen beziehungsweise in ihrem Schuh - denn ein solcher wurde später beim Aufräumen gefunden. Aber keine Bange - mittlerweile hat Aschenputtel diesen wieder erhalten.

Party pur auch am zweiten Festwochenende

Auch am zweiten Festwochenende zog es wieder ein bunt gemischtes Publikum nach ellhofen. Für die musikalische Umrahmung des Bierfestes sorgte am Freitag, den 13.10., die Unterländer Band Sicherheitshalbe. Jung und Alt brachten erneut die Bierbänke zum Wackeln und hoben ihre Maßkrüge zum Prosit der Gemütlichkeit. Beim gebührenden Abschluss am Samstag ließen es die Wasenrocker noch ein letztes Mal für dieses Jahr richtig krachen. Die Band, die sonst die Zelte auf dem Stuttgarter Frühlingsfest und dem Cannstatter Wasen beschallt, bewies wieder einmal ein gutes Händchen bei der Songauswahl und brachte bei Hulapalu und Co das Publikum ins restlos ausverkauften Festzelt Schwitzen.

Partystadl

Aber nicht nur im Festzelt ging es hoch her. Auch im Partystadl war an den vier Tagen beste Tanzstimmung angesagt. Wem die Bänke zum Tanzen zu wackelig waren, war hier richtig aufgehoben. Die vier angesagtesten DJs der Region DJ Double D., Stefan Zimmermann, DJs Richie de Bell und Stefan XXL sorgten an allen viertagen parallel zum für ausgelassene Stimmung mit ihren Partykrachern und animierten so zum Linedance, Discofox und Abzappeln in Discoatmosphäre.

Eine anstrengende Zeit für die Crew aber auch eine Mordsgaudi für alle Beteiligten liegt jetzt hinter MORITZ. Geschäftsführer Ingo Eckert, der es sich nicht hat nehmen lassen auch ein wenig mitzufeiern, zeigt sich begeistert: "Wir haben von allen Seiten viel Lob und große Zustimmung erfahren. Gegenüber dem Vorjahr war es nochmal eine deutliche Steigerung. Großes Lob gilt auch dem Organistationsteam um Veranstalter Ulrich Sanz, Alisa Verch, Miriam Weber und Stefan Kreider, die schon Monate zuvor mit den Planungen begonnen haben." Für sie bleibt kaum eine Ruhepause, denn mit der Live Nacht Heilbronn am 4. November steht gleich das nächste Großevent vor der Tür.