Reutlingen startet "Fit in den Frühling"

Angela Hammer Fit in den Frühling Kickboxen

In Reutlingen wird der Frühling eingeläutet und die ganze Stadt feiert mit. Am 15. April heißt es wieder „Fit in den Frühling“, Organisiert von der Stadtmarketing und Tourismus GmbH (StaRT) sowie von RTaktiv e.V.. Der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr lockt mit spannenden Aktionen und Attraktionen rund um die Themen Fitness, Sport, Wellness und Gesundheit.

Sport, Spaß und Tipps aus erster Hand

Zahlreiche Vereine engagieren sich mit tollen Aufführungen, Infoständen und einem bunten Programm auf der Fitnessbühne. So kann die Show „Dance4Fans“ der Tanzschule ADTV oder die Rope Skipping-Vorführung des TSV Betzingen bewundert werden. Auch mit dabei sind die Fechtgesellschaft und die Jugendkunstschule sowie die American Footballmannschaft Reutlingen Eagles. An den Ständen der Vereine gibt es eine Menge Ansprechpartner, bei denen sich informiert und gefachsimpelt werden kann. Der Hauptsponsor, Fitness Club Top Sports, unterstützt „Fit in den Frühling“ mit einer Zumba- sowie Zaubershow im Programm. Und auch hier kann sich an einem Stand zuverschiedenen persönlichen Trainingsmöglichkeiten und Kursangeboten erkundigt werden.

„Zahlreiche Vereine & Aussteller bieten die Möglichkeit, sich über Fitness & Sport zu informieren und Sporarten auch gleich auszuprobieren.“, weiß Tanja Ulmer, Geschäftsführerin von StaRT. „Vielleicht entdeckt der ein oder andere seine neue Sportart.

Beim Gorodki den Holzstock werfen

Beim Schlendern durch die Stadt gibt einiges zu erleben. So können sich Interessierte an der Marienkirche mit Segways vertraut machen und auf der Teststrecke ihre Konzentration und ihr Gleichgewicht unter Beweis stellen. Wer hoch hinaus möchte, ist am Albtorplatz richtig. Am Kletterfelsen können große und kleine Höhen-Fans ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung testen. Und wer lieber am Boden bleibt, kann am Tübinger Tor mit den Reutlinger Woodpeckers in die Welt des Baseball eintauchen und in sicherer Umgebung lange (oder kurze) Bälle schlagen. Im Bürgerpark ist ebenfalls eine Menge geboten. Neben einem Tennis- und einem Dribbel-Parcours, gibt es auch Außergewöhnliches zu entdecken. „Gorodki“ heißt das Wurfspiel, das die SG Reutlingen vorstellt. Bei dieser Mannschaftssportart mit russischen Wurzeln kommt es darauf an, Figuren aus Holzklötzchen mit einem Stock aus dem abgegrenzten Spielfeld zu werfen. Spaß ist hier garantiert.

Einkaufen, Oldtimer und Tulpen

Der verkaufsoffene Sonntag bietet dieses Jahr eine ganze Reihe an Angeboten.“ Ab 13 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und laden bis 18 Uhr zum Bummeln und Shoppen ein. Wer sich für die neuen Trends der Frühjahrsmode interessiert, wird hier sicher fündig und gut beraten. Auch der toskanische Markt an der Marienkirche hat eine Vielzahl an Köstlichkeiten zu bieten. Für die Einrichtung zu Hause präsentieren die Geschäfte ihre Deko und Accessoires liebevoll in ihren Auslagen. Auch im Industriegebiet Mark West haben die Geschäfte an diesem Sonntag für Besucher geöffnet. Freunde des Flüssigen und Liebhaber historischer Autos kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten. Dort laden die „Bier, Wein & Genuss Messe“ sowie das Oldtimerdepot zum Probieren und Staunen ein. Mit einem Shuttlebus (Mercedes Oldtimer) gelangen Sie von der Stadthalle aus kostenlos zwischen 10 – 17 Uhr ins Industriegebiet und wieder zurück in die Innenstadt.

Der erste Vorsitzende von RTaktiv e.V. Christian Wittel freut sich bereits auf den Event: „Unser Erlebnissonntag begeistert die Besucher mit vielen Angeboten und motiviert die Menschen frisch durchzustarten.“

Im wenige Kilometer entfernten Gönningen stehen die Zeichen ebenfalls auf Frühling. Bei der „Gönninger Tulpenblüte“ wird am 15. April ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst der 1. Tulpensonntag eröffnet. Anschließend können Blumen-Begeisterte bis 18 Uhr durch den Ort schlendern und sich an den vielen, farbenfrohen Tulpen sowie an den Ständen des Frühlings- und Künstlermarktes erfreuen.

Info und Kontakt:

StaRT Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH

Marktplatz 2, 72764 Reutlingen

Tel. 07121 93 93 53-00

info@start-reutlingen.de

www.tourismus-reutlingen.de