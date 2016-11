Friendly Elf rocken die MORITZ-Eventhalle

× 1 von 2 Erweitern Friendly Elf Rock Show × 2 von 2 Erweitern Friendly Elf Rock Show Prev Next

"Ein genialer Abend", "eine tolle Stimmung", "super Musik" oder "einfach der Hammer" – wen man von den zahlreichen Gästen am Samstag, den 26. November,fragte, das Feedback auf die erste Rock Nacht mit Friendly Elf in der prall gefüllten MORITZ-Eventhalle in Ellhofen war einstimmig. Kein Wunder, die Band brachte von der ersten Minute an Stimmung in die Bude. Ob aktuelle Hits, Rock Classics und Hits von Legenden aus den 70ern und 80ern, das Publikum wurde musikalisch wahrlich verwöhnt.

Das Besondere an diesem Abend: Insgesamt standen acht (!) Sängerinnen und Sänger auf der Bühne – nicht nur die vier ständigen Stimmen, sondern auch vier Gast-Sänger/innen, die so für eine sehr kurzweilige Show sorgten. Local Hero Peanut aus Ellhofen war vielen seiner früheren Fans besonders nervös, war es doch nach viereinhalb Jahren wieder sein erster Auftritt. Doch kaum auf der Bühne, war die Nervosität weg und das Publikum ging entsprechend mit. Auch die anderen Stimmen überzeugten auf der ganzen Linie, allen voran Sänger Dave von den Juuns, öfters bei Friendly Elf zu Gast.

Bandleader Ralf Calmbach war begeistert: „Eine tolle Location, ein prima Sound, unsere Musiker waren mit Herzblut dabei, unsere Fans haben mitgezogen und bis zum letzten Stück mit uns gefeiert. Wir freuen uns auf die Fortsetzung am 23.12. zur Weihnachts-Edition.“

Neben einem stimmigen musikalischen Mix wurden vom City Event Catering Team die besten Longdrinks und Cocktails serviert – damit war der Partyabend perfekt. Dazu gab es Steaks und Würste von der Grillstation für den kleinen Hunger.

Wer bei der Premiere noch nicht dabei war, der hat am Freitag, 23. Dezember, die Gelegenheit, bei der nächsten Rock Nacht mit Friendly Elf abzufeiern, denn die Reihe findet monatlich ihre Fortsetzung.

Im neuen Jahr steigt die Rock Nacht am Samstag, 28. Januar. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Show beginnt gegen 21 Uhr.

Infos findet man unter www.fe-rockshow.de