Geburtstagsfest in Neckarzimmern

Die Evangelische Jugendbildungsstätte Neckarzimmern feiert am 26. August ihr 70-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür mit Spiel, Spaß und vielen Informationen für die ganze Familie. Das Highlight: Ein Open-Air Konzert mit Fools Garden und Amokoma.

Bull-Riding, Kinderschminken, Hüpfburg, Tree-Snake-Klettern, Waldmobil, eine große Rutsche, Quad-Fahren, das AWO Spielmobil, u.v.m. – von 10-17 Uhr wird für Groß und Klein auf dem Gelände der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern so einiges geboten. Und dabei sind alle Attraktionen kostenfrei! Zum rundum abwechslungsreichen Tag der offenen Tür trägt vor allem auch die Unterstützung der Hauptsponsoren Rothaus Brauerei und Elektro Hollstein sowie die Mitwirkung vieler weitere Sponsoren wie beispielsweise die Gemeinde Neckarzimmern bei. Dank der Unterstützung des Zentrums für tiergestützte Therapie und Pädagogik König gemeinnützige UG können an diesem Tag zudem fünf Lamas und einige Esel gestreichelt werden. Auch kulinarisch werden Akzente gesetzt mit Krustenbraten und Flammkuchen vom Holzoffen.

Open-Air Festival mit Fools Garden

Mit einem großen Open-Air Festival am Abend wird weitergefeiert. Als Headliner konnte die Tagungsstätte Fools Garden gewinnen. Ein Live- Auftritt vor über 100.000

Zuschauern in Russland, ein Gig im chinesischen Fernsehen vor 30 Millionen Menschen, mehr als sechs Millionen verkaufte Platten und ein Hit, der in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde und heute

bereits als Klassiker gilt – Fools Garden konnte in Ihrer Bandgeschichte schon einige große Erfolge verbuchen. Ihren größten Hit hatten Fools Garden vor 20 Jahren mit »Lemon Tree« und auch heute noch darf er auf keinem ihrer Konzerte fehlen. »Amokoma« werden an diesem Abend als Vorband die Bühne rocken. In ihrem aktuellen Setup, unterstützt von verschiedenen internation-alen Gastsängerinnen und -sängern, kreieren sie eine prickelnde Synthese aus Oldschool, modernen Beats und ihrem ureigenen Band-Sound.

Schnell Tickets sichern

Tickets für das Festival sind direkt bei der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern, der Bäckerei Mayer sowie online unter www.ticketmaster.de erhältlich.

Da die Jugendbildungsstätte außerhalb des Ortes liegt, stehen nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Daher können die Besucher von 9.30 - 24 Uhr einen kostenlosen Shuttle Bus vom Bahnhof Neckarzimmern zur Jugendbildungsstätte und zurück nutzen. Helen Gerstner

Tag der offenen Tür 10-17 Uhr

Fools Garden & Amokoma 18 Uhr