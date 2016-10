Dinner-Show: Harald Wohlfahrt Palazzo in Stuttgart

× Erweitern Harald Wohlfahrt Palazzo

Der Harald Wohlfahrt Palazzo geht in die dreizehnte Spielzeit: Am 9. November feiert die Dinner-Show in Stuttgart mit einem neuen Programm und einem köstlichen Vier-Gang-Menü Premiere. Danach sind die Türen des historischen Spiegelpalastes auf dem Cannstatter Wasen wieder für rund vier Monate geöffnet. Internationale Künstler präsentieren im Palazzo unterschiedliche Spielarten des Varieté, die sich kongenial mit den Köstlichkeiten aus der Küche in Form eines Vier-Gang-Menüs verbinden. Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt, Chef de Cuisine im Gourmet-Restaurant »Schwarzwaldstube«, hat erneut eine ganz besondere Speisenfolge ersonnen: Die Vorspeise besteht aus mariniertem Roastbeef-Röllchen mit Croustillant von der Maispoularde und Gänseconfit auf asiatischem Gemüsesalat mit geröstetem Sesam. Darauf folgt als Zwischengang eine leichte Schwarzwurzel-Schaumsuppe mit Steinpilzflan, geschwenkten Kräuterseitlingen und einem Rucolapesto-Croûton. Als Hauptgang wird Kalbsmedaillon und geschmortes Kalbsbäckchen im Kräutermantel mit Parmesan-Chip, Hummus und Kichererbsen an Schalottenjus serviert. Als süßen Abschluss gibt es Schokoladenbiskuit mit pochierter Birne in Passionsfrucht-Safransud, eingelegten Cranberrys und Vanilleparfait. Für Vegetarier wird das Vier-Gang-Menü auch in einer köstlichen fleischlosen Version angeboten.

Kulinarische Genüsse gepaart mit einer kurzweiligen Show

Aber Palazzo wäre nicht Palazzo, wenn zu den kulinarischen Leckerbissen nicht auch künstlerische Highlights auf der Bühne geboten würden. »Global Players« ist der Titel des neuen Programms – und das ist durchaus wortwörtlich zu verstehen: Gastgeber Andreas Wessels und Aron Eloy, beides Herren von Welt und Weltenbummler in Personalunion, präsentieren eine rasante Show voller artistischer Highlights, in der internationale Artisten von allen Kontinenten Darsteller und Mitspieler zugleich sind. Das ergibt, ganz global gesprochen: Entertainment pur!

Harald Wohlfahrt Palazzo Premiere: Mi. 9. November um 19.30 Uhr, Spielzeit: Do. 10. November 2016 bis So. 12. März 2017, Di. bis Sa. um 19.30 Uhr, So. um 18 Uhr, Spiegelpalast auf dem Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.palazzo.org