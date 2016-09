Heißestes Weindorf geht am Sonntag erfolgreich zu Ende

× Erweitern Foto: HMG Heilbronner Weindorf

Wohl das heißeste Weindorf in der Geschichte ging am gestrigen Sonntag das 46. Heilbronner Weindorf zu Ende. Mit T-Shirt auch am späten Abend noch von Stand zu Stand zu wandern – das gab es so schon lange nicht mehr.

Die lauen Sommerabende sorgten zum Ende der Sommerferien nochmal für Urlaubsflair. Erst am zweiten Wochenende kündigten kühlere Temperaturen den Herbst an. Die Wengerter waren mit den Besucherzahlen zufrieden. Und auch aus polizeilicher Sicht war das diesjährige Weindorf bislang „eines der friedlichsten überhaupt“, so ein Sprecher.

„So ein friedliches Weindorf habe ich selten erlebt“, stellt auch Marktleiter Matthias Proch

fest. Das 46. Weindorf ist somit ein schöner Abschluss für den 64-Jährigen, der nach 36

Jahren als Weindorf-Marktleiter und als Mitarbeiter der Heilbronn Marketing (HMG) im

kommenden Jahr in Rente geht. Aber nicht nur der Marktleiter blickt zufrieden auf die

zehn Tage Festbetrieb rund ums Rathaus. Auch an den Weinständen hört man keine

Klagen: „Vorausgesetzt es regnet am heutigen letzten Samstag nicht durch, wird es für

die Wengerter ein gutes Weindorfjahr“, zieht Karl Seiter, Geschäftsführer der

Genossenschaftskellerei Heilbronn, eine vorläufige Bilanz. Bei den Imbissbetrieben hätten

sich allerdings die vergleichsweise hohen Temperaturen bemerkbar gemacht. Es sei etwas

weniger gegessen worden, als in den Vorjahren.

Das breite gastronomische Angebot wurde dennoch honoriert: Neben dem Weindorf-

Dauerbrenner, der Currywurst, sind in diesem Jahr unter anderem das Kartoffelkistle oder

die Kürbismaultschen von Uwe Straub beliebt gewesen. Aber auch Rezepte aus Omas

Kochbuch kommen gut an: So wurden die Sauren Rädle beim Imbisstand Rathgeber von

den Besuchern gerne bestellt. Am Stand der Metzgerei Nothwang ging vor allem die

Käthchenpfanne häufig über die Theke.

Wegen der außergewöhnlich heißen Temperaturen waren Weiß- und Roséweine die

klaren Gewinner des Weindorfs. „Muskateller, Riesling, Grauburgunder“ werden von den

Wengertern genannt, wenn man fragt, welchen Wein sie am häufigsten ausgeschenkt

haben.

Das besonders sommerliche Weindorf hält auch Wetterbeobachter Roland Rösch aus

Heilbronn in seiner Chronik fest. „Das bisher heißeste Weindorf ist es zweifellos“, sagt der

Experte. Auf die 29 Grad am Eröffnungstag seien fünf Tage mit mehr als 30 Grad gefolgt.

Die beiden neuen bewirteten Zelte auf dem Marktplatz und in der Lohtorstraße wurden

für das erste Jahr gut angenommen. Das Zelt der Volks- und Raiffeisenbanken der Region

auf dem Marktplatz sei unter der Woche bis zu 80 Prozent ausgebucht gewesen, berichtet

Matthias Proch, der die Reservierungen entgegennimmt. Aber am Wochenende sei das

Angebot noch nicht so gut angenommen worden. „Das neue Zelt muss erst richtig

bekannt werden“, glaubt HMG-Chef Steffen Schoch. Im nächsten Jahr schon hofft er auf

mehr Reservierungen von Firmen, die durch die garantierten Plätze mit Geschäftskunden

oder den Mitarbeitern auf das Weinfest kommen könnten. Im Zelt des Leingartener

Gastronom Uwe Straub in der Lohtorstraße, wo die Besucher auch spontan Platz nahmen,

waren die Tische abends teilweise doppelt besetzt. „Wir haben viel positive Resonanz

bekommen und einige Besucher haben auch schon für nächstes Jahr Interesse bekundet“,

sagt Xenia Straub.

Das fröhliche Treiben um das Rathaus herum lief wieder rund - wie immer: „Man lässt

sich in der Menge treiben, trifft jemanden, verliert sich dann auch wieder, um sich an

anderer Stelle wieder in die Arme zu laufen“, beschreibt es eine 35-jährige Heilbronnerin.

Für das Deutsche Rote Kreuz war das diesjährige Weindorf bislang „ganz durchschnittlich“, so der Einsatzleiter Karl Heinz Schmitt. Die meisten Versorgungen seien Schnittwunden, Herz- und Kreislaufprobleme sowie Frakturen gewesen. Überraschender Weise habe es trotz der hohen Temperaturen nicht mehr Kreislauf-Probleme als sonst gegeben. Wahrscheinlich wurde genug Wasser getrunken, so Schmitt.