Heilbronn-Bikes auf dem Abendmarkt

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing GmbH Herren- Und Damenrad Archivbild

Beim zweiten Abendmarkt in diesem Jahr, am Donnerstag, 11. Mai, steht das Fahrrad im Mittelpunkt. 100 Heilbronn-Bikes wurden im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne der Stadt unter Studenten verlost, die 2016 ihren Wohnsitz in Heilbronn angemeldet haben.

Im Rahmen des Abendmarktes findet um 17 Uhr die Übergabe durch Oberbürgermeister Harry Mergel statt. Drumherum gibt es zwischen 16 und 21 Uhr auf dem Marktplatz wieder leckere Gerichte, frische Lebensmittel für zu Hause und Livemusik.

Frische Lebensmittel einkaufen und dann einfach noch ein bisschen in der Stadt bleiben - dafür bietet der Heilbronner Abendmarkt die richtige Atmosphäre. Donnerstags von 16 bis 19 Uhr gibt es auf dem Marktplatz frisches Obst, Gemüse, Eier, Käse und all die anderen frischen Produkte des Wochenmarktes. Zusätzlich bieten lokale Gastronomiebetriebe Leckereien auf dem Marktplatz an. Bei ofenfrischem Flammkuchen, Wein, Cocktails und Livemusik bis 21 Uhr wird der „Summer in the City“ zum echten Genusserlebnis.

Um den Wein kümmern sich am 11. Mai die Jungwinzer der Weingüter Wolf und Albrecht Kiessling von Wein.Im.Puls - junges Württemberg e.G. i.G. Musik kommt vom Abendmarkt erprobten Duo Acoustic Swing aus Beilstein.