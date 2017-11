Heilbronn feierte bei der 26. Live-Nacht

× 1 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-125.JPG www.moritz.de × 2 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-195.JPG www.moritz.de × 3 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-203.JPG www.moritz.de × 4 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-166.JPG www.moritz.de × 5 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-45.JPG www.moritz.de × 6 von 6 Erweitern Live-Nacht HN-235.JPG www.moritz.de Prev Next

Hand gemachte Live-Musik eine ganze Nacht lang: Auch mit seiner mittlerweile 26. Ausgabe begeisterte die Live-Nacht Heilbronn am Samstag, 4. November die Besucher. Die angesagtesten Musiker der Region versammelten sich in bester Spiellaune in der Käthchenstadt, um mit dem Publikum bis in die Morgenstunden zu feiern.

Megastimmung in 14 Locations

Gleich 14 unterschiedliche Locations begrüßten die Besucher an diesem Abend und die Stimmung war vom ersten Ton an bestens. Die seit Jahren bekannten und beliebten Live-Nacht-Hot-Spots wie das Alex, wo Dauerbrenner »Crazy Zoo« die Besucher in gewohnter Manier mit Rock und Pop Nummern begeisterten, oder das Veranda 8 mit »The Madisons«, die bei der Live-Nacht ebenfalls alte Hasen und Stimmungsgaranten sind, füllten sich schnell. »Der Aufritt von Crazy Zoo war wie immer geil. Hier herrschte den gesamten Abend über einer Hammer Stimmung«, so Josef Da Silva, Schichtleiter des Alex.

Je später der Abend, desto ausgelassener wurde die Stimmung. Kein Wunder, kommt doch bei der Live-Nacht seit jeher jeder auf seine musikalischen Kosten. Da wären zum Beispiel die Rockfans, die im Irish Pub bei »7 More Days« zu Classic Rock aus 30 Jahren Blues- und Rockgeschichte feiern konnten. Auch im Burgerheart ging es rockig zu: »Gravity« spielte Rock-, Pop- und Funk-Nummern und heizten damit den Besuchern ordentlich ein. Im Hans im Glück am Götzenturm präsentierte die spielfreudige Rock-Band »Live Rocking Five« Hits der 70er bis 90er Jahre - authentisch, live, handgemacht und mit viel Gefühl und Groove. Bei der Rockabilly-Show von »The Ponycars« im Wilma Wunder legte der ein oder andere Live-Nacht Besucher eine flotte Sohle aufs Parkett und gegenüber im Hans im Glück Burgergrill zündeten »Dragon Fire« ein musikalisches Feuerwerk voller Partykracher. Hoch her ging es auch im dean & david, wo die Vollblutmusiker von »Just Friends« das Publikum mit neuen und alten Rock-Songs begeisterte. »Wir waren zum vierten Mal bei der Live-Nacht Heilbronn dabei. Und auch bei dieser Auflage war die Stimmung wieder super. Die Atmosphäre im dean & david war einmalig«, so Andy Kienzle, Sänger bei »Just Friends«. In der Osteria gab »Enzo Picone« italienische Evergreens und internationale Partymusik zum Besten – mit seinem südländischen Charme überzeugte er auch dieses Mal. Reggea- und Soul-Liebhaber kamen im Chillers auf ihre kosten, denn hier wurde mit »Crema Latina« eine Grande-Fiesta gefeiert. »Es hat uns sehr viel Spaß gemacht im Chillers zu spielen, die Leute haben toll mitgemacht«, so Julian Montilla, der Sänger der Band.

Während man in den einen Lokalen schön abrocken konnte, wurde in den anderen mehr gegrooved oder einfach echter, handgemachter Musik gelauscht. Im Täglich lieferten »Cross Over« eine Kostprobe ihrer handgemachten Gitarrenmusik ab, während Damir Brajlovic im Stadtfischer die schönsten Songs aus Soul und Pop wiedergab und sich die Besucher im Wohnzimmer bei »Play Again Sam« mit akustischen Rock und Pop Sogs der letzten vierzig Jahre wie Zuhause fühlten.

Große Abschlussparty unter der Pyramide

Nachdem die Bands nach einigen Zugaben ihre Instrumente niederlegten, ging die Party traditionell in der Kreissparkasse Heilbronn bei der großen Abschlussparty weiter. »Reset – Die VollXrocker« standen auf der Bühne und sorgten mit aktuellen Charthits und Partykrachern bis in die frühen Morgenstunden für Megastimmung.