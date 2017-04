Highlights des Württemberger Wein-Kultur-Festivals in Heilbronn

In Heilbronn und der Region gibt es das ganze Jahr viel zu entdecken. Aber der Mai wird 2017 zum dritten Mal zu einem ganz besonderen Wein-Erlebnis-Monat. In Deutschlands Rotweinregion Nr. 1 findet wieder das Württemberger Wein-Kultur-Festival mit vielen Angeboten rund um die Themen Wein, Kultur und Kulinarik statt.

Ob bei einer Weinerlebnisführung in den Weinbergen, einer Tour durch die Weinschatzkeller oder bei den unterschiedlichen thematischen Weinproben - hier findet jeder sein persönliches Highlight aus über 120 Angeboten in ganz Württemberg. Alleine in Heilbronn, der ältesten Weinstadt in Württemberg, sind rund 20 Wein-Veranstaltungen im Programm.

Bei der Erlebnis-Führung rund um das Weingut Fischer am 30. April um 15:30 Uhr wird der Wein zum Beispiel mitten in den Weinbergen verkostet, danach kann man im Lichtraum des Heilbronner Weinguts eine ganz besondere Weinerfahrung erleben (16 Euro pro Person).

Was es mit dem Wein in der Bibel so auf sich hat, darum geht es bei einer literarischen Weinprobe mit Dorothea Braun-Ribbat im Heilbronner Weingut Able am Freitag, 5. Mai 2017 um 19 Uhr (16 Euro pro Person).

Die spannende Geschichte der Wein Villa steht bei einem Besuch unter dem Titel „Zu Gast bei Henriette Faißt“ am 11. Mai um 17 Uhr im Mittelpunkt. 1873 als Familienwohnsitz des Zuckerfabrikanten Andreas Faißt erbaut, beherbergt das imposante Gebäude nicht nur Weinschätze, sondern auch eine spannende Familiengeschichte. (Die Führung inklusive zwei Proben und einem Gruß aus der Küche kostet 17,50 pro Person)

„Herbste, Häusle, Wengerterstand“, so nennt die Weinerlebnisführerin Brigitte Riemer ihren Streifzug durch die Heilbronner Weingeschichte am 14. Mai um 14 Uhr. Von der Baumkelter über den Wein Panorama Weg am Heilbronner Wartberg mit kleiner Weinprobe in einem Wengerterhäusle kann man hier wunderbar in die Weinbaugeschichte eintauchen. (Die dreistündige Führung inklusive Weinprobe, Bauernbrot und Wasser kostet 20,50 pro Person).

Weitere Termine gibt es im Internet unter www.heilbronn-marketing.de. Wegen begrenzter Teilnehmerzahlen, wird eine Anmeldung erbeten. Informationen und Buchung bei: Heilbronn Marketing GmbH, Ingrid Lehner/Doris Dittrich, Kaiserstraße 17, 74072 Heilbronn, Telefon 07131 563751 oder 562270, E-Mail lehner@heilbronn-marketing.de. Das gesamte Programm gibt es unter: www.Wein-Kultur-Festival.de