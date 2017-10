Hochgenuss für die Sinne

× Erweitern Kulinarischer Weihnachtsmarkt Crailsheim

Mit dem Kulinarischen Weihnachtsmarkt wird vom 1.-3. Dezember bereits zum siebten Mal ein außergewöhnliches und in der Region einzigartiges Adventserlebnis in Crailsheim geboten. Eingeläutet wird der Weihnachtsmarkt mit der langen XXL-Shopping-Nacht.

Am ersten Adventswochenende lädt die Crailsheimer Werbegemeinschaft zum »Kulinarischen Weihnachtsmarkt« auf dem Marktplatz in Crailsheim.

XXL-Shopping Nacht

Nach der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Freitag, den 1. Dezember, mit Glühwein und Stollen um 18 Uhr, kann direkt in die XXL-Shopping-Nacht gestartet werden, so dass Weihnachtseinkäufe und kulinarische Genüsse wunderbar kombiniert werden können. Die Crailsheimer Einzelhandelsgeschäfte können an diesem Abend bis 23 Uhr nach Weihnachtsgeschenken durchstöbert werden – da findet sicher jeder das Passende für seine Lieben.

Paradies für Feinschmecker

Auch in diesem Jahr lassen die Anbieter auf dem Kulinarischen Weihnachtsmarkt nichts unversucht, um die Besucher mit außergewöhnlichen Genüssen zu verwöhnen. So gab es in den vergangenen Jahren zum Beispiel Mohnschupfnudeln mit Kirschsoße, klare Ochsenschwanzsuppe mit Parmesanklößchen und Käsestange, Hausgemachte Rehbratwürstle auf Kartoffelragout und Rotkrautsalat oder frischer, geräucherter Lachs und Forellen. Aber auch Liebhaber von Blootz, dem »Hohenloher Flammkuchen«, Käsespätzle, selbstgemachtem Glühwein und verschiedenen Suppen kamen auf ihre Kosten. Besucher dürfen also gespannt sein, was sich die Anbieter in diesem Jahr an Köstlichkeiten einfallen lassen.

Auftakt in die Adventszeit mit Live-Musik

Der Kulinarische Weihnachtsmarkt ist aber nicht nur Anlaufstelle für Feinschmecker sondern bietet auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das dafür sorgt, dass bei winterlichen Temperaturen niemand frieren muss und der Auftakt in die Adventszeit mit erstklassiger Live-Musik verschönert wird: Am Freitag, den 1. Dezember sorgen ab 19 Uhr »Acoustasonixs« für beste Laune. Die drei Musiker spielen sich mit ihrem Acoustic Rock quer durch die Musikgeschichte, so dass für jeden und jede etwas dabei ist. Am Samstagnachmittag bietet die Musikschule Crailsheim von 14-15.30 Uhr ein buntes musikalisches Programm für Groß und Klein. Ein weiteres musikalisches Highlight bietet am Samstagabend, dem 2. Dezember ab 19 Uhr die Band »Zero 3 featuring Joe Consention« sowie am Sonntag, 3. Dezember, ab 17 Uhr die Lokalmatadore von »C-Town Connection«. Da lohnt sich ein Besuch auch definitiv an mehr als nur einem Tag.

Buntes Kinderprogramm

Für die kleinen Besucher wird es Puppentheater (Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15 Uhr) und Kinderschminken (Samstag und Sonntag um 14 und 16 Uhr) geben. Außerdem schmücken die Kinder der Crailsheimer Kindergärten ihre eigenen Weihnachtsbäume und verschönern damit die Kulisse des vom Baubetriebshof der Stadt Crailsheim wieder bestens vorbereiteten und mit viel Aufwand gestalteten Marktplatzes.