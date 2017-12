Hop on Hop off City-Tour-Bus startet im Frühjahr in die neue Saison

× Erweitern Gottfried Friz übergibt Hans-Joachim Kurz von der Heilbronn Marketing GmbH die Deckenspende.

Kurz vor der Winterpause erhält der rote Doppeldecker, der inzwischen fest zum Stadtbild dazu gehört, nagelneue und kuschelig weiche Decken vom Heilbronner Bettenfachgeschäft Betten Friz.

Am kommenden Sonntag, 17. Dezember fährt der Bus zum letzten Mal in diesem Jahr von der Innenstadt bis auf den Wartberg. Am 23. März 2018 startet der Sightseeing-Bus dann in die neue Saison.

„Falls es im März noch kühl sein sollte, können die Fahrgäste sich schon auf die Fahrt mit offenem Verdeck freuen und sich in die neuen kuscheligen Fliesdecken von Betten Friz wickeln“, freut sich Steffen Schoch, als er am Freitagmittag die Decken von Gottfried Friz entgegennimmt. Das traditionelle Heilbronner Familienunternehmen hat insgesamt 40 Decken für den touristischen Sightseeing-Bus gespendet.

Ab 23.März 2018 fährt der Bus wieder von Freitag bis Montag dreimal täglich. Tickets gibt es bei der Tourist-Information Heilbronn und bei den Service-Centern der Heilbronner Stimme. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 8 Euro pro Fahrt. Startpunkt ist die Haltestelle am Ibis-Hotel.